عيد عبد الملك: خبرات كولر وفيريرا تُصعب السوبر.. فيديو

يرى أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، أن أحمد فتوح لاعب فريق كرة القدم بنادي الزمالك، يستحق جائزة رجل المباراة أمام سيراميكا كليوباترا.

وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة،أحمد فتوح يستحق جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وسيراميكا، بعدما صنع هدف وأحرز الثاني للفريق الأبيض.

زكريا الوردي..

وأضاف، زكريا الوردي لاعب جيد ولكنه متهور ويحتاج إلى الوقت ليصل لمرحلة النضوج لكنه لاعب يمتلك إمكانيات جيدة.

وأتم، مباراة السوبر صعبة على الفريقين بسبب خبرات فيريرا وكولر، ثنائي مخضرم ويمتلكان خبرات كبيرة جدًا، والمباراة ستحسمها جزئيات صغيرة.