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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة وأسعار التذاكر

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء الجمعة المقبل لمتابعة مباراة السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك. 

وتقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة الموافق ٢٨ أكتوبر المقبل على استاد هزاع بن زايد في تمام الساعة السابعة مساء.

ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب الأهلي باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس. 

تذاع مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري عبر قنوات اون تايم سبورتس بالاضافة لقناة أبو ظبي الرياضية.
تتراوح أسعار تذاكر الـVIP لمباراة السوبر المصري  بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم 

 

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أثار محمد عبد المنعم، مدافع فريق الأهلي، قلق جماهير ناديه قبل لقاء مواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، في الإمارات.

ونشر عبد المنعم صورة له عبر “ستوري” حسابه بموقع إنستجرام وهو يضع لاصقة طبية على أنفه مبينا الإصابة التي تعرض لها.

وعلّق عبد المنعم على الصورة قائلا: "الحمد لله على كل شيء".

وقال مصدر لـ صدى البلد، إن طبيب الفريق أبلغ السويسري مارسيل كولر  بأن الإصابة لن تؤثر على مشاركة اللاعب في السوبر أمام الزمالك.

محمد عبد المنعم قد خضع لجراحة في الأنف في شهر مارس الماضي بعدما تعرض لإصابة مع منتخب مصر.

ويترقب عشاق كرة القدم المصرية، مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، يوم 28 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تسافر بعثتا الأهلي والزمالك إلى الإمارات في 25 من أكتوبر الجاري، لخوض السوبر المصري.

ويخوض الزمالك مباراة السوبر المصري، كونه بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي.

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