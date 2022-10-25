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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهود عيان يروون تفاصيل حادث انقلاب سيارة على طريق توشكى أبو سمبل

انقلاب سيارة - ارشيفية
انقلاب سيارة - ارشيفية

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 10 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق توشكى أبو سمبل جنوب أسوان ، مساء الإثنين.

وكشف عدد من شهود العيان، عن بعض التفاصيل المتعلقة بالحادث، حيث أشاروا إلى أن السيارة ربع نقل، وانقلبت على طريق توشكى أبو سمبل، بعد أن انحرفت عن مسار الطريق الرئيسي نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وأشاروا إلى أن الحادث أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 10 آخرين بإصابات متفرقة.

وتوافدت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت جثمان الضحية، والمصابين إلى مستشفى أبو سمبل الدولي.

فيما تعملت الأجهزة المختصة مع السيارة، ورفع آثار الحادث من على الطريق؛ لتسيير الحركة المرورية أمام المركبات المختلفة.

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أسماء مصابي الحادث والمتوفى 

وحصل " صدى البلد " على أسماء مصابي الحادث، والمتوفى، والمصابون هم:

1- إبراهيم. م. ع 36 سنة، كدمات متفرقة بالجسم.

2- علي. ح. ع 23 سنة، كدمات في الرأس.

3- محمد. ع. ح  25 سنة، كدمات في الجانب الأيمن.

4- محمد. م. ح  29 سنة، كدمات متفرقة بالجسم.

5- على. إ. أ 31 سنة، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، وكدمات متفرقة بالجسم.

6- أبو الحجاج. ع. ع 24 سنة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

7- عبدالمنعم. إ. أ 28 سنة، اشتباه كسر في العمود الفقري.

8- حسين. ع 29 سنة، كدمات وجروح في الوجه.

9- ياسر. ح. م 36 سنة، اشتباه كسر في العمود الفقري.

10- شخص مجهول الهوية، في العقد الثاني من العمر تقريبا وفى حالة غيبوبة.

أما الجثة فهي لشخص يدعى: محمد. م. م.ط، يبلغ من العمر 16 سنة، وتم إيداعها في المشرحة.

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حوادث متفرقة 

وكان مرفق إسعاف أسوان تلقى إخطارا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق توشكى شمال شرق مدينة أبو سمبل السياحية بأسوان.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف؛ لنقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل الدولي لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، بينما تم نقل جثة المتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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