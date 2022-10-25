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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في حالة الانتصار على الأهلي.. مفاجأة سعيدة للاعبي الزمالك

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مجلس إدارة نادي الزمالك رصد مكافآت خاصة للاعبين في حالة الانتصار على الأهلي في كأس السوبر المحلي، من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق الانتصار والتتويج بأول ألقابه في الموسم.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "هناك وعد من مجلس إدارة نادي الزمالك للاعبي الفريق الأبيض بالحصول على مكافآت خاصة في حال تحقيق الفوز على الأهلي واقتناص بطولة السوبر المصري في الإمارات".

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ويلتقي الزمالك مع الأهلي مساء الجمعة المقبل على ستاد هزاع بن زايد بالإمارات بكأس السوبر المحلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي على لقب السوبر المحلي، يوم الجمعة المقبل بمدينة العين على ملعب هزاع بن زايد في السابعة بتوقيت مصر.

ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، ليرفع أبناء ميت عقبة رصيدهم إلى 6 نقاط يحتلون بها صدارة الدوري.

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