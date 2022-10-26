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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. انطلاق المؤتمر السنوى لقسم أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس.. اليوم .. جامعة حلوان تنظم ندوة تعريفية بأنشطة أسرة من أجل مصر المركزية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

انطلاق المؤتمر السنوى لقسم أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس

تنطلق صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لقسم أمراض النساء و التوليد بجامعة عين شمس في نسخته الخامسة و العشرين والذي يستمر علي مدار يومى  السادس و العشرين و السابع و العشرين من شهر اكتوبر ٢٠٢٢ .

اليوم ... جامعة حلوان تنظم ندوة تعريفية بأنشطة اسرة من اجل مصر المركزية

اعلنت  جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان  عن تنظيمها اليوم ندوة تعريفية عن أنشطة أسرة من أجل مصر المركزية بالجامعة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك .

.اليوم .. من ستوكهولم إلى شرم الشيخ مسيرة العمل المناخي .. ندوة بجامعة حلوان

تنظم الأسر الطلابية بجامعة حلوان “وان تيم” بالاشتراك مع أسرة “ترحال”، وبالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  بمجمع الفنون و الثقافة بالجامعة   ندوة بعنوان "من ستوكهولم إلى شرم الشيخ مسيرة العمل المناخي"؛ في ضوء استضافة مصر قمة المناخ ٢٧ Cop بمدينة شرم الشيخ المنعقد في نوفمبر المقبل.

 

جامعة الدلتا التكنولوجية تعلن عن المواعيد النهائي للتقدم إليها ... وأوراق التقديم

أعلنت جامعة الدلتا التكنولوجية عن المواعيد النهائي  لتلقي ملفات التقديم لطلاب الثانوية العامة والثانوية الفنية ( 3-5 ) سنوات، والمعاهد الفنية الملتحقين.

التعليم العالي تفتتح فعاليات المؤتمر الوزاري الفرانكوفوني السادس في مصر.. اليوم

يفتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا الأربعاء، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، فعاليات المؤتمر الوزاري الفرانكوفوني السادس في مصر، والذي تستضيفه الوزارة، وتُنظمه الوكالة الجامعية للفرانكوفونية في إطار النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العلمية التي تُقام بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

 

.التعليم المدمج بجامعة القاهرة يعلن برامج الدبلوم المهنى المتاحة بكلية الاعلام

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الدبلومات المهنية التى تطرحها كليات جامعة القاهرة لخريجيها وخريجى الجامعات المصريه و الاجنبية .

 

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