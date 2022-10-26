اليوم.. من ستوكهولم إلى شرم الشيخ مسيرة العمل المناخي.. ندوة بجامعة حلوان

تنظم الأسر الطلابية بجامعة حلوان “وان تيم” بالاشتراك مع أسرة “ترحال”، وبالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجمع الفنون و الثقافة بالجامعة ندوة بعنوان "من ستوكهولم إلى شرم الشيخ مسيرة العمل المناخي"؛ في ضوء استضافة مصر قمة المناخ ٢٧ Cop بمدينة شرم الشيخ المنعقد في نوفمبر المقبل.

تعقد فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية ويشرف على تنظيم الندوة الدكتور حسن عبد الرحمن رائد اسرة وان تيم المركزية، الدكتور أسامة النمر رائد اسرة ترحال المركزية، عمرو غباشي وإسلام حسام مسئولي الأسرة.

و تأتي الندوة في إطار جهود الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية والأهلية في العمل من أجل المناخ، لانخراط شباب الجامعة في العمل المناخي وإعداد جيل جديد مهتم بصحة المناخ.

جدير بالذكر انه افتتح مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان فاعليات البرنامج التدريبي تدريب المدربين (TOT) تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وبتوجيه عميد كلية الخدمة الاجتماعية الدكتور زغلول عباس حسنين وإشراف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة صفاء خضير.

ويشرف على تنظيم التدريب الدكتورة سماح سالم مدير مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية.

ويستهدف البرنامج تأهيل المشاركين تأهيلاً علمياً ومهارياً واكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين ، ويتناول البرنامج المواقف التي يتعرض لها المدرب في بداية عمله وكيف يمكن التغلب عليها، كما يتناول البرنامج الوسائل والتطبيقات الإلكترونية التي تساعد المحاضرين والمدربين المحترفين في تنفيذ التدريب المباشر وجها لوجه وكذلك عن بعد (on line)، يتضمن البرنامج المفهوم الوظيفى للتدريب، منهجية التدريب، استراتيجيات التدريب، المفاهيم الأساسية للتدريب، أسس التدريب الفعال، وكيفية صناعة المدرب المتميز، مهارات التواصل داخل القاعة، مهارات العرض والإلقاء، صناعة الكاريزما المؤثرة، مهارة تنويع الأساليب التدريبية، إدارة الأنشطة التدريبية الجماعية.