عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم المدمج بجامعة القاهرة يعلن برامج الدبلوم المهنى المتاحة بكلية الإعلام

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

 

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الدبلومات المهنية التى تطرحها كليات جامعة القاهرة لخريجيها وخريجى الجامعات المصريه و الاجنبية .

txt

جامعة القاهرة تنظم قافلة شاملة لقرية الشيخ عتمان بالجيزة ضمن «حياة كريمة»

txt

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي القاهرة ومحمد بن زايد للعلوم الإنسانية

txt

التغيرات المناخية والأثر البيئي وآليات التكيف.. ورشة عمل بجامعة القاهرة الاثنين المقبل

txt

حقوق القاهرة تنظم احتفالية عيد الخريجين … الاثنين

txt

جامعة القاهرة تعلن عن مسابقة التغيرات المناخية

txt

الخشت: انتهاء إحلال وتجديد محطة كهرباء مستشفى أبو الريش الياباني

txt

حقوق القاهرة تعلن عن فعاليات المحاكمات التدريبية

txt

رئيس جامعة القاهرة يعتمد النتيجة النهائية لمسابقة "تراث بلادنا.. في عيون ولادنا"

txt

جامعة القاهرة تستعد لحفل توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة

txt

للتأهيل لسوق العمل.. استحداث برامج وتعديل لوائح دراسية بكليات جامعة القاهرة

الدبلومات المهنية المتاحة

كلية الاداب

١- الدبلوم المهنى فى الترجمه من العبرية و اليها فى المجالين العسكرى الامنى و السياسى

٢- الدبلوم المهنى فى الترجمه الشفهية من العبرية و اليها

٣- الدبلوم المهنى فى تنمية المهارات النفسية و الحياتيه


كلية الزراعة

١- الدبلوم المهنى فى خدمات التغذيه التطبيقية 
٢- الدبلوم المهنى فى تنسيق الحدائق و صيانتها


كلية الاعلام

الدبلوم المهنى فى الاعلام الرياضي 
الدبلوم المهنى فى التربيه الاعلامية 
الدبلوم المهنى فى الصحافة الالكترونية 
الدبلوم المهنى فى العلاقات العامة 
الدبلوم المهنى فى الاعلان

كلية التجارة

الدبلوم المهنى فى المحاسبة الماليه فرع مراجعة 
الدبلوم المهنى فى المراجعة فرع محاسبه ماليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دليل براءة مطعم الكشري..هذا الفيديو يكشف تفاصيل ما حدث مع عامل النظافة

بسبب الأمطار.. الحكومة تحسم أمر تعطيل الدراسة غداً 

بيطلب فلوس والاتفاق مع مدير أعماله.. كم تسعيرة ظهور عامل النظافة على الفضائيات؟

أول رد فعل من أشرف بن شرقي بعد أنباء عودته إلى الزمالك.. شاهد

قرار مفاجئ من كولر لـ لاعبي الأهلي بعد الوصول إلى العين

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

بفرمان من كولر .. 4 نجوم قد يرحلون عن الأهلي |بالأسماء

ترشيحاتنا

هل تستخدم السعودية كامل طاقتها لإنتاج النفط؟.. وزير الطاقة يكشف

رغم اعتزاله.. وليد سليمان يتواجد في مباراة الأهلي والزمالك| تفاصيل

الصبح في مطر خلى بالك وانت نازل الشغل| الأرصاد تحذر سكان القاهرة

بعد رحيله.. من هو الدكتور رشاد برسوم صاحب النيل والتقديرية

تناول هذه العشبة على الريق يحميك من 13 مرضا| مذكورة فى السنة

هل تجوز صلاة الفجر قبل موعدها بدقائق لألحق بالقطار ومواعيد العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب لا يعرف المستحيل.. شاب 19 عاما يتزوج عجوزا تبلغ 56 سنة بتايلاند

وصفة خارقة تنسف الدهون وتحمي من الأمراض |اعرف مكوناتها

مقطع مؤلم.. قرد يرفض تصديق وفاة مربيه ويحاول إيقاظه بسريلانكا

وفاة عالم المصريات الأمريكي جاك جوزيفسون عن عمر يناهز 92 عامًا

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ