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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تعلن عن فعاليات المحاكمات التدريبية

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن استكمال فعاليات المحاكمات التدريبية، The Model of Court Simulation "MCS" .

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، انه سيتم  استكمال فعاليات المحاكمات التدريبية  ، اليوم الاربعاء و يحاضر فيها المستشار  محمود عبدالحكم رئيس محكمه استئناف القاهره.

و على من يرغب فى الاشتراك بالنشاط التوجه مباشرة إلي رعاية الشباب وسحب استمارة نشاط ومن ثم التوجه إلي حجرة 1012 وذلك يوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر  الساعة الثانية عشر ظهرًا

كما أن النشاط مجاني ويحصل الطالب فى نهاية النشاط على شهادة معتمدة من الكلية ، بالاضافة إلى أن النشاط لجميع الطلاب بما فيهم طلبة الدراسات العليا وطلبة الانتساب والانتظام.


على الجانب الاخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انطلاق قافلة طبية شاملة لقرية أبو صير التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر.

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وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن إطلاق القافلة الطبية الشاملة إلى قرية أبو صير بمحافظة الجيزة  يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور جامعة القاهرة في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على المشاركة في إعداد القوافل التنموية والصحية المجتمعية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن القافلة تضم نخبة من التخصصات المختلفة لكوادر متميزة من كليات الطب، والأسنان، ومعهد الأورام، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والعلوم، والزراعة، ورياض الأطفال، والآثار، بالإضافة إلى كوادر من صندوق مكافحة الإدمان، موضحًا أن القافلة تقدم خدماتها الطبية مجانًا في مختلف التخصصات منها: الكشف الطبي، وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير الرعاية الطبية في تخصصات الأورام، وتوفير عيادة أسنان متنقلة، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى قصر العيني، بالإضافة إلى توزيع الهدايا المختلفة علي الأطفال، وعقد مجموعة من الندوات لرفع كفاءة الأطقم الطبية داخل الوحدات الصحية بقرية أبوصير في مختلف التخصصات الطبية والعناية المركزة والسريرية.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن القافلة تضم عددًا من أساتذة الطب البيطري للكشف على الحيوانات وعلاجها، مشيرًا إلى أن القوافل البيطرية تستهدف في المقام الأول دعم صغار المربيين وتوعيتهم، فضلًا عن نقل نتائج الأبحاث والتقنيات العلمية الحديثة لصغار المربيين، والاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية لباحثي الجامعة بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية.

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