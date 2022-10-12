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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تستعد لحفل توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تشهد قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، غدًا الخميس، فعاليات حفل توزيع جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها العاشرة.

 

وذلك في إطار التعاون الثقافي والمعرفي المشترك بين جامعة القاهرة ومؤسسة الجائزة، في حضور نخبة كبيرة من المثقفين والمفكرين المصريين والأساتذة والعاملين والطلاب.

ويتضمن برنامج حفل الجائزة؛ كلمة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر،  وزير التعليم في المملكة العربية السعودية، ثم عرض فيلم قصير عن الجائزة، يعقبه كلمة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ثم كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور ، يعقبه إعلان الفائزين بالجائزة، وتسليم جائزة الترجمة لجهود المؤسسات والهيئات، وجائزة فرع العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، وتسليم جائزة فرع العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، وتسليم جائزة فرع جهود الأفراد.

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جدير بالذكر أن جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، هي جائزة تسعى لتعزيز التبادل المعرفي بما يحقق الاستفادة المتبادلة من المنجزات الإنسانية وتعميق التواصل الحضاري بين الشعوب، حيث تعمل الجائزة منذ تأسيسها في عام 2006 على تشجيع المبدعين في ميادين المعرفة والفنون والثقافة والآداب العربية والإنسانية، وتقدم تقديرًا لجهود المترجمين وكبريات المؤسسات العلمية والأكاديمية المعنية بالترجمة في العالم لتقديم أفضل الأعمال المترجمة في مجالات العلوم الإنسانية والتطبيقية من وإلى اللغة العربية.

 

 وعُقدت دوراتها التسع السابقة في عدد من عواصم العالم، وهي: الرياض؛ وبكين، وطليطلة، وساو باولو، وجنيف، وباريس، والدار البيضاء، وبرلين.

وقد شاركت في مختلف دوراتها (60) دولة عربية وأجنبية، فيما وصل عدد الأعمال المرشحة فيها حتى دورتها العاشرة أكثر من (1500) عمل مترجم إلى (41) لغة وفاز بها (123) فائزًا من مختلف أنحاء العالم.

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