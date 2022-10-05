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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة القاهرة يهنئ القيادة السياسية والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر المجيدة

صدى البلد

تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون وطلاب الجامعة، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وأبطال قواتنا المسلحة البواسل والشعب المصري بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد الدكتور الخشت، أن انتصارات أكتوبر تمثل علامة فارقة في حياة مصر والأمة العربية والإسلامية، وستظل شاهدة على قدرة الشعب المصري على تجاوز المحن والأزمات والبناء والتنمية والصمود في أصعب الظروف وعدم الاستسلام مهما كانت التضحيات.

وشدد الدكتور الخشت، أن مصر قادرة على مواجهة كافة التحديات من أجل البناء والتنمية وصنع ملحمة جديدة في مواجهة الإرهاب والبناء والتنمية في آن واحد.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة

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