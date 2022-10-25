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تعليم

جامعة القاهرة تنظم قافلة شاملة لقرية الشيخ عتمان بالجيزة ضمن «حياة كريمة»

صدى البلد

تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية شاملة لقرية الشيخ عتمان التابعة لمركز الحوامدية بمحافظة الجيزة، اليوم، الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري.

وتأتي القافلة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر.

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وقال الدكتور محمد الخشت، إن القافلة الطبية لقرية الشيخ عتمان بمحافظة الجيزة يشارك فيها أساتذة من كليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة ورياض الأطفال والزراعة والطب البيطري، لإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة، وصرف العلاج بالمجان.

وأضاف: “إلى جانب تقديم التوعية اللازمة لأهالي القرية في عدة مجالات منها التوعية بطرق التغذية السليمة، وكيفية الحفاظ علي البيئة والنظافة الشخصية، والأمومة والطفولة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتوعية المرأة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والإرشاد الزراعي”.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة تقدم خدماتها في المجال البيطري من خلال الكشف  وصرف العلاج بالمجان، والتوعية بطرق تحسين الثروة الحيوانية وتوعية الأطباء البيطريين بأحدث المستجدات في مجالهم، بالإضافة إلى التوعية في المجال الزراعي بنوعية المحاصيل المناسبة، وكيفية الحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، وتقديم نماذج إرشادية حول طرق الاستخدام الأمثل للمياه والاستفادة منها في الري.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة أطلقت في الفترة الأخيرة عدة قوافل طبية وخدمية مجانية ناجحة في عدة قرى ومدن لمختلف المحافظات، قدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى، من خلال إجراء الكشف الطبي، والعمليات الجراحية، وصرف الأدوية، وتوفير المواد الغذائية، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة.

وأكد حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات الرئاسية وتنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، وتخفيف العبء على كاهل المواطنين والاهتمام بهم على الوجه الأكمل.

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