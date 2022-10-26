اليوم.. جامعة حلوان تنظم ندوة تعريفية بأنشطة «من أجل مصر» بفنون جميلة الزمالك

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن تنظيمها اليوم ندوة تعريفية عن أنشطة أسرة من أجل مصر المركزية بالجامعة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك .

وكشفت الجامعة أن الندوة تقام بريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، وتحت إشراف الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة .

و يحاضر بالندوة الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، والدكتور أحمد إبراهيم نائب رائد الأسرة، الاستاذ ياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير رعاية الشباب بهندسة حلوان، الطالب اسلام بيومي، والطالب على السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

جدير بالذكر انه تنظم الأسر الطلابية بجامعة حلوان “وان تيم” بالاشتراك مع أسرة “ترحال”، وبالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وبحضور عدد من الشخصيات العامة ندوة بعنوان "من ستوكهولم إلى شرم الشيخ مسيرة العمل المناخي"؛ وذلك في ضوء استضافة مصر قمة المناخ ٢٧ Cop بمدينة شرم الشيخ المنعقد في نوفمبر المقبل.

تعقد فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

ويشرف على تنظيم الندوة د. حسن عبد الرحمن رائد اسرة وان تيم المركزية، الدكتور أسامة النمر رائد اسرة ترحال المركزية، عمرو غباشي وإسلام حسام مسئولي الأسرة.