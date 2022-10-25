جامعة حلوان الأهلية : نهدف لتطوير التعليم الجامعي

أعلنت جامعة حلوان الأهلية انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الأول بالعام 2022 وهو العام الدراسي الأول للجامعة، وبدأت الدراسة من خلال خمسة برامج دراسية بثلاث كليات بحوالي 660 طالبا، وتقع جامعة حلوان الأهلية على مساحة 16,8 فدان، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3 مليارات جنيه.

وتهدف الجامعات الأهلية إلى المنافسة العالمية فى مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم يدعم الابتكار ويخلق جيلا قادرا على الريادة إقليمياً وعالمياً.

وصرح الدكتور السيد قنديل القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان الاهلية بأن العملية الدراسية بالجامعة تسير بانتظام وبكفاءة ممتازة وأن العاملين فيها يحرصون على تلبية كافة احتياجات الطلاب لخلق مناخ تعليمي ممتاز .

كما أكد قنديل أن إتاحة الدراسة بالجامعات الأهلية يأتي من منطلق تطوير التعليم الجامعي وإعطاء الفرصة الأكبر للطلاب للالتحاق بالكليات ذات البرامج المختلفة، من خلال جامعة حلوان الأهلية مؤكداً دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للجامعة، وحرصه على مصلحة الطلاب وتأهيلهم على أعلى مستوى لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.