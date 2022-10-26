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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل جوانح الدجاج المشوية

جوانح الدجاج المشوي
جوانح الدجاج المشوي

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل جوانح الدجاج المشوية بشكل يناسب أصحاب الرجيم كما أن تكلفتها رخيصة وغير مكلفة ويفضل تناولها الكثير من الأشخاص على حد سواء الكبار والصغار .

 

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المقادير لعمل جوانح الدجاج المشوي 


1 كيلو من جوانح الدجاج النظيفة.
0,5 ملعقة من مسحوق القرفة.
1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم.
0,5 ملعقة من الفلفل الأسود.
1 ملعقة صغيرة من البابريكا.
1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
1 ملعقة صغيرة من الكاري.
1 ملعقة صغيرة من الملح.
2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل جوانح الدجاج المشوي:


عليكِ بمزج الليمون مع الثوم الناعم في وعاء عميق وكبير ثم يتم إضافة البابريكا والفلفل الأسود والقرفة وقلبي جيداً باستخدام ملعقة خشبية.


ثم ضيفي زيت الزيتون والملح والكاري وقلبي مرة أخرى حتى أن تحصلين على صلصة ممتازة.
 

ضيفي جميع الجوانح الموجودة لديكِ وقلبيها جيداً في الصلصة حتى أن تتغطى بها الجوانح، وتترك بالثلاجة ليلة كاملة أو لمدة 3 ساعات.
 

ضعي الجوانح في صينية الفرن مع الصلصة وتترك حتى تنضج وتصبح باللون البني.
 

يتم تقديم جوانح الدجاج بجانب طبق من السلطة أو الطحينة.

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