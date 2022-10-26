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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس الأهرام الكندية: تدريب الطلاب من مختلف الكليات في مؤسسة الأهرام القومية

جامعة الأهرام الكندية
جامعة الأهرام الكندية

وقع الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية اتفاقية تعاون مع جامعة شيردن بولاية اونتاريو الكندية، لمنح درجة مزدوجة من الجامعتين.


تحت رعاية وحضور السفير لويس دوما، سفير دولة كندا بالقاهرة والكتاب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بجانب وفد رفيع المستوى من الجانب الكندي برئاسة الدكتور شون ماكنابني، نائب رئيس جامعة شيردن للتميز الأكاديمي والعلاقات الخارجية.


وأوضح رئيس جامعة الأهرام الكندية، أن الجامعة فريدة من نوعها فهى مصنفة جامعة خاصة، ولكنها فى مضمونها أقرب إلى الجامعات الأهلية، حيث إنها لا تهدف إلى الربح ومملوكة لأعرق مؤسسة صحفية قومية بالشرق الأوسط وهى مؤسسة الأهرام.

وقال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام إن الكلية في عام ٢٠١٧ كانت عبارة عن ٦ كليات أصبح الآن 9 كليات في أقل من خمس سنوات أضفنا 3 كليات .

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اتفاقية تعاون بين الأهرام الكندية وشيردن بكندا لمنح درجة مزدوجة من الجامعتين


واضاف رئيس مجلس ادارة الاهرام جريدة الاهرام   انفقت مليار ٦٠٠ مليون خلال السنوات الماضية ٨٦٠ مليون إنشاءات وتجهيزات.

وأشاد عبد المحسن سلامة باهتمام القيادة السياسية بقطاع التعليم والتشجيع باستمرار حيث وافق  الرئيس السيسي  علي تخصيص أرض الأهرام من صناعي إلى تعليمي لإنشاء مستشفى وثلاث كليات جديدة على رأسها كلية الطب .


وأكد الدكتور صديق عبد السلام أن الجامعة تمتلك خطة طموحا تسير فى عدة اتجاهات، منها إعادة تفعيل الشراكات الدولية، وزيادتها، حيث تمنح الجامعة شهادات دولية مزدوجة أو مشتركة، وخريجها صالح لسوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.


الجدير بالذكر، أن هناك اتجاها عالمياً فى مختلف الجامعات الدولية، وهو أن يكون الطالب محور اهتمام الجامعة، ونحن فى جامعة الأهرام الكندية نسعى إلى تطبيق هذا الاتجاه، بالإضافة إلى أن جميع الكليات سيكون فيها جزء كبير من التعليم فى نفس بيئة العمل، على سبيل المثال طلاب الهندسة يتم تدريبهم فى المصانع والورش، وطلاب إدارة الأعمال «البيزنس» يتم تدريبهم فى البنوك، وذلك للقضاء على الفجوة بين ما يقوم الطالب بدراسته ومتطلبات سوق العمل، وزيادة فرص حصوله على العمل بعد التخرج فى حالة تميزه، وهناك اتفاق بين الجامعة ومجلس إدارة مؤسسة الأهرام على أن يتم تدريب طلاب الجامعة من مختلف الكليات فى المؤسسة كل فى تخصصه، كما تخصص الجامعة منحا كاملة للطلاب المتفوقين وغير القادرين المصريين بنسبة 5% من أعداد الطلاب المقبولين بالجامعة.

جامعة الأهرام الكندية

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