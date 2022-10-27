عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الجيم.. شاهد| رانيا يوسف تظهر برفقة أحمد السقا

السقا ورانيا
السقا ورانيا

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها، صورة جديدة لها من الجيم وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت رانيا في صالة الألعاب رفقة النجم أحمد السقا، مستعرضة أنوثتها وقوامها الممشوق، مرتدية بنطال مُجسم باللون الوردي وبخطين من الجانبين باللون الأبيض، ونسقت عليه توب وردي مكشوف الأكتاف.

IMG_٢٠٢٢١٠٢٧_٠٤٢٣٢١
IMG_٢٠٢٢١٠٢٧_٠٤٢٣٢١
IMG_٢٠٢٢١٠٢٧_٠٤٢٣٣٥
IMG_٢٠٢٢١٠٢٧_٠٤٢٣٣٥


وتعيش الفنانة رانيا يوسف حالة من النشاط الفنى حيث تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم بعنوان التاروت، والذى يجمع بينها وبين الفنانة سمية الخشاب ويعد هذا اللقاء الثانى بينهما بعد 21 عاما من تجربتهما سويا فى مسلسل “الحاج متولى”. 

وقالت رانيا يوسف فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : انها تعاقدت على فيلم “التاروت” مع سمية الخشاب وناهد السباعى ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لتصويره وهو من تأليف معنز المفتى وإخراج إبرام نشات.  

كما أعلنت رانيا يوسف عن تقديمها مسرحية استعراضية بعنوان “قمر الغجر” والذى يقوم بكتابتها وإخراجها عمرو دوارة وذلك عن مسرحية “قمر بنت الغجر” للكاتب محمود مكى. 

رانيا يوسف ومسلسل عالم تانى

وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل "عالم تانى" الذي تقوم ببطولته بمشاركة عدد من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى، صوفية، إيمان يوسف، نبيل نور الدين، سميرة صدقى، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

 

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.


كما شاركت رانيا يوسف في بطولة مسلسل "شارع 9" الذي يعرض يوميا في تمام السابعة مساء على قناة "المحور" المصرية.

رانيا يوسف ومسلسل شارع 9 

مسلسل"شارع 9" يشارك في بطولته بجانب رانيا يوسف، مجموعة من أبرز نجوم التمثيل ومنهم، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، حسام فارس، توزيع كيان ميديا برودكشن للموزع أكرم منصور، إنتاج الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبدالخالق.
 

الفنانة رانيا يوسف احمد السقا صورة جديدة مسلسل عالم تاني مسلسل شارع 9

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-10-2022

انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

زيادة 62 جنيها للجرام.. أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

عاجل.. البنك الأهلي يطرح شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%

مسجلا 22.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار اليوم بعد رفع سعر الفائدة

الحق بيع| ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

يناقشه البرلمان قريبا.. مشروع قانون يحدد ضوابط سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

بنك مصر يرفع عائد شهادة «القمة» ليصل إلى 17.25% سنويًا

ترشيحاتنا

الصين: سندعم روسيا في التغلب على جميع الصعوبات وتعزيز مكانتها كقوة عظمى

بربع مليون جنيه.. إطلالة ياسمين صبري تثير الجدل| شاهد

يعمل في جهاز أمن الدولة.. القبض على سوري زور جنسيته الكويتية

19 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة 7 متهمين في واقعة احتجاز وتعذيب صيدلي حلوان

سيف الوزيري: تشجيع المستثمرين علي ضخ أموالهم في الرياضة ونشكر الإمارات لاستضافة السوبر

صبحي يشارك في جلسة نقاشية حول تاريخ العلاقات الرياضية الإماراتية المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. بسمة تثير الجدل بظهور غير متوقع

بإطلالة شتوية .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بظهور لافت | شاهد

بعباءة مختلفة.. سلمى أبو ضيف بإطلالة أنيقة| شاهد

بإطلالة ملائكية.. ياسمين صبري تفاجئ متابعيها بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

قرارات البنك المركزي.. سعر الدولار والفائدة وطرح شهادات 17.25%

يلاحق شيرين من 2008 وخاف من تحليل المخدرات.. نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب

مكاسب ضخمة.. قرارات البنك المركزي تنعكس على البورصة المصرية | تغطية خاصة

البورصة تحقق مكاسب كبرى مدفوعة بقرارات المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ