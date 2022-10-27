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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاد للغناء مجددا.. محمد ضياء يطرح كليب بعنوان في عنيكي.. فيديو

محمد ضياء
محمد ضياء

طرح المطرب والملحن محمد ضياء، أحدث أعماله الغنائية بطريقة الفيديو كليب بعنوان  في عنيكي عبر قناته على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة مزيكا لمالكها محسن جابر. 
 

الأغنية كلمات سامح فرج، ألحان وتوزيع محمد ضياء، وقام بأداء الراب الاجنبي علي كيالي، توزيع وتريات: يحيى الموجي، وعلى الجيتار: اصلان، والكليب تصوير فيليب موريس، مونتاج واخراج احمد علي. 

 وتقول كلماتها: في عنيكي شوفت حاجة غريبة.. في جمال مع طيبة.. انتي غير الناس.. معقولة دا انتي مش معقولة .. احساسك هو ده الاحساس.. بريئة بس برضه جريئة.. فيكي نظرة رقيقة.. فيها سحر جميل.  

 

وصرح المطرب محمد ضياء في بيان رسمي ان الكليب تم تصوير اجزاء منه في العاصمة الفرنسية باريس وتم استكماله بفوتو مونتاج لتوصيل رسالة الاغنية للمشاهد. 

 

واضاف ضياء انه غائب عن الغناء منذ سنوات بسبب فترة الكورونا التي انعكست عليه بحالة من الكسل لكنه قرر ان يخرج من اعتكافه الغنائي ويعود من جديد بأغنية  في عنيكي وهي تجربة جديدة عليه حيث عمل بها على الدمج بين موسيقى الراب الغربي والرومانسية العربية. 

 

واعلن الملحن محمد ضياء عن تحضيره لألبوم موسيقي فقط مكون من مجموعة من المقطوعات تم تسجيلها بين الولايات المتحدة ومصر، وسيكون تركيز ضياء في الفترة المقبلة على اقامة حفلات موسيقية بصحبة البيانو الخاص به، بالإضافة الى تأليفه ألحان جديدة لمجموعة من كبار النجوم وتوجهه نحو الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية وألحان اخرى لأصوات جديدة من اكتشافه. 

 

الجدير بالذكر ان اخر اعمال محمد ضياء الموسيقية كان تلحين اغاني تترات مسلسل «مزاد الشر» للمطرب مدحت صالح في شهر رمضان الماضي.

المطرب والملحن محمد ضياء أغنية في عنيكي كليب في عنيكي كليب محمد ضياء محمد ضياء يعود للغناء

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