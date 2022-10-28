لطلاب دراسات عليا خدمة اجتماعية حلوان.. يمكن الحصول على الكتاب عبر هذا الرابط

اعلنت ادارة الدراسات العليا بجامعة حلوان عن انتظام الدراسة بكافة مراحلة منذ بداية العام الدراسي ٢٠٢٢ .

و قد اوضحت ادارة الدراسات العليا انه يمكن لطلابها بكافة المراحل الدراسية الحصول علي الكتاب الالكتروني للمقررات الدراسية الكترونيا عبر هذا الرابط : http://app.helwan.edu.eg/



كما اوضحت الادارة انه يمكن للطلاب سداد المصروفات الدراسية الكترونيا عن طريق خدمات الدفع الالكتروني لكل من : "أمان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "

ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه.

جدير بالذكر انه قد نظمت لجنة العلاقات الثقافية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة شيرين عبد اللطيف بدر عميد الكلية والدكتورة ماجدة العفيفى حماد وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، ندوة بعنوان "التفكير الموسيقى كقضية تعليمية" حضرها لفيف من عمداء كليات الموسيقى فى الوطن العربى ومجموعة كبيرة من أساتذة الموسيقى من مختلف الدول العربية من (لبنان - تونس - سوريا- الاردن - الكويت - البحرين - السعودية- تونس )، مع حضور كبير من أساتذة الكلية من الرواد والدكتور كفاح فاخوري أمين المجمع العربى للموسيقى .

وحاضر فيها الدكتور نبيل صالح الدراس عميد كلية الفنون الجميلة سابقا بجامعة اليرموك وحاوره الدكتور صالح رضا صالح أستاذ الموسيقى العربية ووكيل كلية التربية الموسيقية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، والتى تم تكريمهم من دار الأوبرا المصرية فى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.