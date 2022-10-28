عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب دراسات عليا خدمة اجتماعية حلوان.. يمكن الحصول على الكتاب عبر هذا الرابط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

اعلنت ادارة الدراسات العليا بجامعة حلوان عن  انتظام الدراسة بكافة مراحلة منذ بداية العام الدراسي ٢٠٢٢ . 

 

و قد اوضحت ادارة الدراسات العليا انه يمكن لطلابها بكافة المراحل الدراسية الحصول علي الكتاب الالكتروني للمقررات الدراسية الكترونيا عبر هذا الرابط : http://app.helwan.edu.eg/
 

كما اوضحت الادارة انه يمكن للطلاب سداد المصروفات الدراسية الكترونيا عن طريق خدمات الدفع الالكتروني لكل من :  "أمان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "

ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه.

txt

بتوجيهات الرئيس.. جامعة حلوان تواصل جهودها نحو التحول الرقمي

txt

التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تنظم لقاءات تعريفية ببرامجها الجديدة

txt

جامعة حلوان: حققنا تقدما بالتصنيفات الدولية في عهد الرئيس السيسي

txt

بتوجيهات الرئيس.. الجامعات الأهلية خطوة لتطوير التعليم العالي

txt

معهد إعداد القادة يشهد ختام البرنامج التدريبي للمرشحين لمنصب رئيس جامعة الأقصر

txt

التفكير الموسيقي كقضية تعليمية ندوة بجامعة حلوان

txt

ندوة تعريفية للطلاب بأنشطة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

txt

استمرار فعاليات البرنامج التدريبى للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة الأقصر

txt

اليوم.. صيدلة حلوان تتابع تنفيذ دورات مركز التطوير الوظيفي

txt

رئيس جامعة حلوان يتابع سير العملية التعليمية وآخر أعمال التطوير بكلية الصيدلة

جدير بالذكر انه قد نظمت لجنة العلاقات الثقافية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة شيرين عبد اللطيف بدر عميد الكلية والدكتورة ماجدة العفيفى حماد وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، ندوة بعنوان "التفكير الموسيقى كقضية تعليمية" حضرها لفيف من عمداء كليات الموسيقى فى الوطن العربى ومجموعة كبيرة من أساتذة الموسيقى من مختلف الدول العربية من (لبنان - تونس - سوريا- الاردن -  الكويت - البحرين - السعودية- تونس )، مع حضور كبير من أساتذة الكلية من الرواد والدكتور كفاح فاخوري أمين المجمع العربى للموسيقى .

وحاضر فيها الدكتور نبيل صالح الدراس عميد كلية الفنون الجميلة سابقا بجامعة اليرموك وحاوره الدكتور صالح رضا صالح أستاذ الموسيقى العربية ووكيل كلية التربية الموسيقية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، والتى تم تكريمهم من دار الأوبرا المصرية فى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.

جامعة حلوان التعليم العالي تطوير التعليم رئيس جامعة حلوان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4000 جنيه شهريًا وانت في بيتك .. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2022

سعر جرام الذهب بعد ارتفاع الدولار اليوم الخميس

بعد زيادة الدولار .. ارتفاع الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

الاستغناء عن 6 لاعبين .. طلبات كولر من الخطيب لتدعيم صفوف الأهلي

خبير اقتصادي: ستشهد الأسواق المصرية استقرارا مع احتواء للموجة التضخمية| فيديو

انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

لا أستطيع الانتظار .. صفقة الأهلي في رسالة مهمة بسبب أسرته

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 3 ربيع الآخر 1444

كنوز الله يوم الجمعة.. 3 وصايا من لجنة الدعوة بالأزهر

تعديل ساحر لـ رولز رويس فانتوم الفارهة.. صور

تامر أمين: أتوقع بدء الأهلي بـ شادي حسين وطاهر محمد طاهر في مباراة السوبر

تطرق لأزمات المنطقة.. ماذا قال السفير حسام زكي عن تحضيرات القمة العربية..فيديو

اقتصاد السعودية | الناتج المحلي الإجمالي يحقق نموًا قياسيًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسمت صورة تشادويك بوسمان على جسدها..ممثلة تثير الجدل بعرض Black Panther 2

تلميذ بيعاكس مدرسته.. فيديو كليب لطفل "الغزالة رايقة" يثير جدلًا| تفاصيل

توقعات برج الثور اليوم 28 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم | العذراء 28 أكتوبر 2022: أشياء تزعجك تعرف عليها

فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ