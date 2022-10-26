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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة حلوان يتابع سير العملية التعليمية وآخر أعمال التطوير بكلية الصيدلة

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان زيارة تفقدية بكلية الصيدلة لمتابعة سير العملية التعليمية ومدى الإنجاز وتقدم العمل في الكلية، ورافقه خلال الزيارة الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

وشملت الجولة متابعة لسير العمل بالكلية وتفقد جميع معامل الكلية وأشاد بمستوى المعامل الطلابية الموجودة والتقى ب أعضاء هيئة التدريس بالكلية  والعاملين والطلاب وتحدث عن أهمية البحث العلمي في مجال الأدوية لتخريج طالب متميز قادر علي النهوض بصناعة الدواء في مصر، مشيراً إلى أن قطاع صناعة الدواء من الصناعات الحيوية والهامة ومنتظر أن يشهد تطورات كبيرة في الدولة خلال الفترة القادمة، وهذا يتطلب وجود خريج متميز، ما يتطلب التطوير المستمر للبحث العلمي.

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وقام الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بتقديم عرض مبسط عن الكلية وأقسامها والبرامج المقدمة للطلاب وأهم الانجازات والأنشطة التى قدمتها الكلية خلال الفترة الماضية، مثل الحصول على جوائز للنشر العلمي علي مستوي الأفراد أو أقسام أو الكلية علي مستوي الجامعة، والجوائز التي حصل عليها أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الأخيرة.

كذلك تم عرض الأنشطة الدولية، وإبراز التطورات الحديثة في البنية التحتية متمثلة في مركز التميز العلمي لأبحاث التركيب البيولوجي ومايتضمنه من أجهزة متميزة وفريدة.

وفي ختام الزيارة أشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة داعياً الي ضرورة تحقيق المزيد من التطوير والتميز لخدمة البحث العلمي وخدمة الطلاب.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة قد رافقه خلال الزيارة كل من الاستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، الأستاذة مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدد من السادة مديرى العموم.

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الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان كلية الصيدلة العملية التعليمية عميد كلية الصيدلة الدكتور سامح سرور

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