التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تنظم لقاءات تعريفية ببرامجها الجديدة

بدأت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تنفيذ لقاءاتها التعريفية بالبرامج الدراسية لطلاب الفرقة الأولي بالبرامج التكنولوجية الجديدة للتعرف علي البرامج واهميتها و ذالك تحت برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية وإشراف الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب و الدكتور مصطفي الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .

و قد حضر اللقاء منسقي البرامج الدكتور ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والدكتور احمد الطنطاوي المدرس بقسم تكنولوجيا الإنتاج والدكتور كيرلس خلف مسجل البرامج واستاذ ياسر السيد أمين الكلية .



وفي بداية اللقاء رحب أعضاء هيئة التدريس بالطلاب الجدد.وشرح عميد الكلية البرنامج الدراسي بالتفصيل واكد علي أهمية الإلتزام بالقواعد والقوانين الخاصة بالتحدث عن السياسة والدين وكره القدم كما استفاض في الحديث عن المشروعات المهمة التي قامت الكلية بالإشتراك فيها مثل مشروع السيارات الكهربية مع الجانب الإنجليزي جامعة اكسفورد برووكس واشترك فيه مجموعة من طلاب برنامج التعليم العادي وطلاب برنامج التعليم التكنولوجي ، كما تتطرق إلي أهمية الإشتراك في الأنشطة الطلابية .



وأشار الدكتور حسام حسن إلي ضرورة إلإعتماد علي النفس وتحمل مسؤلية المرحلة الجديدة حيث تعتبر المرحلة الجامعية مرحلة فارقة في تاريخ كل طالب يتذكرها مدي حياته فلابد من اختيار الصديق الصحيح والإستفاده منها قدر الإمكان فهو يؤثر ويتأثر بالمكان الموجود فيه علي قدر حبه وعطائه له علي قدر استفادته منه .



وقال الدكتور مصطفي الطوخي أن الطالب لابد ان يحافظ علي المكان الموجود به بالمحافظة علي النظافة والنظام وعدم التدخين والإجتهاد والتفوق لكي يرتقي بنفسه وعائلته والمجتمع الذي يعيش فيه .

و وقد تم توزيع شهادات تكريم للطلاب المتفوقين الحاصلين علي منحه تفوق في البرامج التكنولوجيه بخصم 25 % من قيمة المصروفات وهم : الطالبه الاء خليل أحمد والطالب عبدالرحمن سيد عبدالمنعم لتفوقهم بالفرقة الثانية برنامج تكنولوجيا الميكاترونيكس والطالب عبد الرحمن عبدالفتاح محمد بالفرقة الثانية تكنولوجيا السيارات الهجين ،الطالب محمود احمد موسي الفرقة الأولي برنامج تكنولوجيا الميكاترونيكس والطالبة امنية ابراهيم عبدالسلام الفرقة الأولي تكنولوجيا السيارات الهجين

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