اليوم.. صيدلة حلوان تتابع تنفيذ دورات مركز التطوير الوظيفي

تواصل اليوم جامعة حلوان تنفيذ الدورات التدريبية التى ينظمها مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان والخاصة بمشروع تأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل CAREERY للعام الثالث على التوالي .

تقام الدورة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز.

ويقدم المشروع CAREERY لطلاب الجامعة مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، وذلك بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.

وتشمل الدورات دورة مهارة البحث عن وظيفة ويتعلم خلالها الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل.

جدير بالذكر انه أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان زيارة تفقدية بكلية الصيدلة لمتابعة سير العملية التعليمية ومدى الإنجاز وتقدم العمل في الكلية، ورافقه خلال الزيارة الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

وشملت الجولة متابعة لسير العمل بالكلية وتفقد جميع معامل الكلية وأشاد بمستوى المعامل الطلابية الموجودة والتقى ب أعضاء هيئة التدريس بالكلية والعاملين والطلاب وتحدث عن أهمية البحث العلمي في مجال الأدوية لتخريج طالب متميز قادر علي النهوض بصناعة الدواء في مصر، مشيراً إلى أن قطاع صناعة الدواء من الصناعات الحيوية والهامة ومنتظر أن يشهد تطورات كبيرة في الدولة خلال الفترة القادمة، وهذا يتطلب وجود خريج متميز، ما يتطلب التطوير المستمر للبحث العلمي.