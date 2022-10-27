عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. صيدلة حلوان تتابع تنفيذ دورات مركز التطوير الوظيفي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل اليوم جامعة حلوان تنفيذ الدورات التدريبية التى ينظمها مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان والخاصة بمشروع تأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل CAREERY للعام الثالث على التوالي .

تقام الدورة تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز.

ويقدم المشروع CAREERY لطلاب الجامعة مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، وذلك بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.

وتشمل الدورات دورة مهارة البحث عن وظيفة ويتعلم خلالها الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل.

جدير بالذكر انه أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان زيارة تفقدية بكلية الصيدلة لمتابعة سير العملية التعليمية ومدى الإنجاز وتقدم العمل في الكلية، ورافقه خلال الزيارة الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

وشملت الجولة متابعة لسير العمل بالكلية وتفقد جميع معامل الكلية وأشاد بمستوى المعامل الطلابية الموجودة والتقى ب أعضاء هيئة التدريس بالكلية  والعاملين والطلاب وتحدث عن أهمية البحث العلمي في مجال الأدوية لتخريج طالب متميز قادر علي النهوض بصناعة الدواء في مصر، مشيراً إلى أن قطاع صناعة الدواء من الصناعات الحيوية والهامة ومنتظر أن يشهد تطورات كبيرة في الدولة خلال الفترة القادمة، وهذا يتطلب وجود خريج متميز، ما يتطلب التطوير المستمر للبحث العلمي.

الدورات التدريبية جامعة حلوان سوق العمل Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشائر المؤتمر الاقتصادي.. علاوة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات| اعرف موعد صرفها

القبض الجاي.. الحكومة للمواطن: زيادة الـ300 جنيه على المرتبات مدى الحياة

الصحة وأحمد العوضي استجابوا بعد فيديو بكائه..مصطفى يكشف تفاصيل إصابته المأساوية لسنوات..خاص

مشاهدة مباراة ليفربول وأياكس الهولندى مباشر الآن 0-0 فى دوري أبطال أوروبا

مباشر الآن.. مباراة برشلونة وبايرن ميونخ (0-0) في دوري أبطال أوروبا

كلاتينبرج قرر إيقافه| قرار عاجل من سيراميكا كليوباترا ضد حكم مباراة الزمالك

الكل مرتبه هيزيد| الحكومة : مفيش حاجة تغلى على المواطن

للمرة الثانية خلال عام.. 300 جنيه علاوة استثنائية للمعاشات أول نوفمبر|فيديو

ترشيحاتنا

مكافأة مالية ضخمة للفائز بكأس السوبر.. تعرف عليها

أسعار الذهب اليوم الخميس 27 اكتوبر 2022.. وعيار 21 يسجل 1140جنيها للجرام

أفضل طريقة للتخلص من الذنوب.. احرص على هذا الذكر 20 دقيقة يوميا

إسرائيل ترفض تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي: حتى لا تقع بيد الأعداء

إصابة مسلم بوعكة صحية وخضوعه لجراحة عاجلة.. صور

خايف عليكي.. رسالة مؤثرة من محمد ثروت لزوجته بعد خضوعها لعملية جراحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال عيد ميلادها…فستان وضع إليسا في مأزق|شاهد

سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة على السوشيال الميديا| مش هتصدق

لجوع الشتاء .. طريقة عمل ميني بيتزا زى المحلات

طريقة عمل بديل الأرز البسمتي.. أرخص وأحلى

فيديو

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ