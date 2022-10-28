عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفضل يوم .. أنشودة النبي صلوا عليه بصوت المبتهل محمد الفيومي

صلاتكم معروضة علي
صلاتكم معروضة علي

صلاتكم معروضة عليّ.. يوم الجمعة هو من خصائص الأمة المحمدية، وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الإكثار من الصلاة على النبي، وقد أخبر بأن الصلاة معروضة عليه، فقال صلى الله عليه وسلم:"إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي".

صلاتكم معروضة علي

وقد ورد في الحديث الشريف عن فضل يوم الجمعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا؛ فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ، وَالْأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ» متفق عليه واللفظ لمسلم.

وقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا). رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة). رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي) فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟! قال: يقول: بليت، قال: (إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء). رواه أبو داود بإسناد صحيح.

وفيما يلي أنشودة النبي صلوا عليه بصوت المنشد محمد الفيومي، مؤسس فرقة الهادي البشير.

وصف النبي.. معرض الحلية الشريفة في حضرة النور بمتحف قصر محمد علي

علي جمعة : اسم «طه» ليس من أسماء النبي كما يعتقد الكثير

النبي صلوا عليه 

صيغة للصلاة على النبي تعدل مليون مرة

من جانبه، بين الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، صيغة للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - يثاب عنها العبد على قدر مليون مرة، لافتاً عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: ( أقول " اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد مليون مرة" فهل أثاب على قدر مليون مرة أي تحسب مليون مرة؟ ) ، أن هذا صحيح ، أي أن من قال عبارة ( اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مليون مرة) ، فإن أجره عن المرة الواحدة يحتسب كمن ردد الصلاة على النبي مليون مرة.

واستدل علي جمعة بحديث صفية الذي يدل على ذلك، حيث كانت تسبح من أول النهار حتى الضحى ، فلما سألها النبي -صلى الله عليه وسلم- عما تفعل كل هذا الوقت، أجابته أنها تسبح، فقال لها -صلى الله عليه وسلم- : (أقول لك قولاً يعدل ما ذكرتِ، ويزيد، قولي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ)، إذن فهذا يعدل زنة العرش وعدد الخلق في الأجر والثواب.

وشدد أن هذه الصيغ موجودة في الأوراد والدلائل والكنوز، ومن صيغ الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اللهم صل على سيدنا محمد ألف ألف ألف مرة)، و(اللهم صل على سيدنا محمد عدد أوراق الشجر وحبات الرمال) وهكذا ، بمعنى ما لا نهاية من صيغ الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبناء عليه فإن في هذا دلالة على أن هذه الصيغة ثوابها مليون عن المرة الواحدة.

صلاتكم معروضة صلاتكم معروضة علي يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صيغ الصلاة على النبي صيغة للصلاة على النبي تعدل مليون مرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

يا فرحة ما تمت.. غسيل البطاطين ينهي حياة 3 أشقاء وشاب في سوهاج

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

شاهد.. أول صورة من عقد قران شيري عادل وطارق صبري

أزمة في الزمالك بسبب الإصابات قبل مواجهة الأهلي بـ السوبر .. تفاصيل

ترشيحاتنا

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم الجمعة 28-10-2022

وش السعد.. هزاع بن زايد تميمة حظ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

محشوة بالمتفجرات.. إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن

روى نكتة مثيرة للجدل.. بوتين يسخر من وضع ألمانيا بدون الغاز الروسي

انتش واجري.. عصابة سرقة الهواتف المحمولة في قبضة الأمن

أحمد صالح لـ صدى البلد: قمة الأهلي والزمالك 50-50.. تصريح كولر لم يعجبني.. وأرفض اعتزال شيكابالا| حوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب سرطان الرحم.. احذري استخدام هذا النوع من منتجات فرد الشعر 

رغم تخطيه ربع مليون جنيه| خبير أزياء ينتقد فستان يسرا في قطر.. لهذه الأسباب

فيديو جديد.. ميريهان حسين تظهر بإطلالة غير تقليدية في عيد ميلادها| شاهد

كل من يشاهده يتحول إلى حجر.. ظهور نجم الغول الأسطوري الليلة

فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 18.. تفاصيل حالة الطقس اليوم.. فيديو

سعر الدولار اليوم في مصر ومفاجأة الذهب.. فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ