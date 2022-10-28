أفضل يوم .. أنشودة النبي صلوا عليه بصوت المبتهل محمد الفيومي

صلاتكم معروضة عليّ.. يوم الجمعة هو من خصائص الأمة المحمدية، وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الإكثار من الصلاة على النبي، وقد أخبر بأن الصلاة معروضة عليه، فقال صلى الله عليه وسلم:"إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي".

صلاتكم معروضة علي

وقد ورد في الحديث الشريف عن فضل يوم الجمعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا؛ فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ، وَالْأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ» متفق عليه واللفظ لمسلم.

وقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا). رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة). رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي) فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟! قال: يقول: بليت، قال: (إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء). رواه أبو داود بإسناد صحيح.

وفيما يلي أنشودة النبي صلوا عليه بصوت المنشد محمد الفيومي، مؤسس فرقة الهادي البشير.

النبي صلوا عليه

صيغة للصلاة على النبي تعدل مليون مرة

من جانبه، بين الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، صيغة للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - يثاب عنها العبد على قدر مليون مرة، لافتاً عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: ( أقول " اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد مليون مرة" فهل أثاب على قدر مليون مرة أي تحسب مليون مرة؟ ) ، أن هذا صحيح ، أي أن من قال عبارة ( اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مليون مرة) ، فإن أجره عن المرة الواحدة يحتسب كمن ردد الصلاة على النبي مليون مرة.

واستدل علي جمعة بحديث صفية الذي يدل على ذلك، حيث كانت تسبح من أول النهار حتى الضحى ، فلما سألها النبي -صلى الله عليه وسلم- عما تفعل كل هذا الوقت، أجابته أنها تسبح، فقال لها -صلى الله عليه وسلم- : (أقول لك قولاً يعدل ما ذكرتِ، ويزيد، قولي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ)، إذن فهذا يعدل زنة العرش وعدد الخلق في الأجر والثواب.

وشدد أن هذه الصيغ موجودة في الأوراد والدلائل والكنوز، ومن صيغ الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اللهم صل على سيدنا محمد ألف ألف ألف مرة)، و(اللهم صل على سيدنا محمد عدد أوراق الشجر وحبات الرمال) وهكذا ، بمعنى ما لا نهاية من صيغ الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبناء عليه فإن في هذا دلالة على أن هذه الصيغة ثوابها مليون عن المرة الواحدة.