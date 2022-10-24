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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الصلاة على النبي.. علي جمعة: هذه الصيغة ثوابها مليون للمرة الواحدة

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

الصلاة علي النبي  -صلى الله عليه وسلم- ، لا شك أنها من أفضل القربات والأذكار التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالي، وتفتح لنا أبواب المغفرة والفرج والرزق والنجاة وسعادة الدارين الدنيا والآخرة، وهذا ما يطرح السؤال عن أفضل صيغ الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، لنيل أكبر ثواب لها.

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الصلاة علي النبي 

الصلاة علي النبي، عنها قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك صيغة للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - يثاب عنها العبد على قدر مليون مرة.

 

وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: ( أقول " اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد مليون مرة" فهل أثاب على قدر مليون مرة أي تحسب مليون مرة؟ ) ، أن هذا صحيح ، أي أن من قال عبارة ( اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مليون مرة) ، فإن أجره عن المرة الواحدة يحتسب كمن ردد الصلاة على النبي مليون مرة.

 

واستشهد بحديث صفية الذي يدل على ذلك، حيث كانت تسبح من أول النهار حتى الضحى ، فلما سألها النبي -صلى الله عليه وسلم- عما تفعل كل هذا الوقت، أجابته أنها تسبح، فقال لها -صلى الله عليه وسلم- : (أقول لك قولاً يعدل ما ذكرتِ، ويزيد، قولي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ)، إذن فهذا يعدل زنة العرش وعدد الخلق في الأجر والثواب.

 

وأضاف أن هذه الصيغ موجودة في الأوراد والدلائل والكنوز،  من صيغ الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- : ( اللهم صل على سيدنا محمد ألف ألف ألف مرة)، و( اللهم صل على سيدنا محمد عدد أوراق الشجر وحبات الرمال) وهكذا ، بمعنى ما لا نهاية من صيغ الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبناء عليه فإن في هذا دلالة على أن هذه الصيغة ثوابها مليون عن المرة الواحدة.

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الصلاة علي النبي 

فضل الصلاة على النبي 

فضل الصلاة على النبي   ، فيما ورد بنصوص الكتاب والسُنة النبوية الشريفة ، أن  الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب الأذكار إلى الله سبحانه وتعالى ، التي أمر بها في نصوص القرآن الكريم ، وهذا ما يعطي أهمية كبيرة للبحث عن  فضل الصلاة على النبي   ، ومنه: 

  1. يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.
  2. يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.
  3. يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.
  4. سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.
  5. يكفي الله العبد المصلي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أهمّه.
  6. تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.
  7. الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.
  8. سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.
  9. تنقذ المسلم من صفة البخل.
  10. سبب من أسباب طرح البركة.
  11. سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.
  12. التقرّب إلى الله تعالى.
  13. نيل المراد في الدنيا والآخرة.
  14. سبب في فتح أبواب الرحمة.
  15. دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-.
  16. سببٌ لدفع الفقر.
  17. تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-.
  18. سببٌ لإحياء قلب المسلم.
  19. التقرّب من الرسول - صلى الله عليه وسلم- منزلةً.

 لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.

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