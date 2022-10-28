قيس عبد الفتاح ومحمد محمود يكشفان لإيمان أبو طالب كواليس مشوارهما الفني

تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب اثنين من الفنانين في حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض اليوم الجمعة في الثامنة مساء، والتي تكشف العديد من الأسرار والمفاجآت من تكنولوجيا وتعليم وسياحة وقانون.

وتشهد الحلقة التي تذاع مساء اليوم الجمعة مداخلة للمخرج أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي حيث أعلن خلالها تفاصيل الدورة الرابعة والأربعين.

وفي الحلقة أيضا الفنان قيس عبد الفتاح يفجر المفاجآت حيث قال «كل بطلة» اشتغلت معاها حبيتها وحبتني» وردا على سؤال للإعلامية إيمان أبو طالب «حبيت السندريلا» رد قيس قائلا «مفيش حد يشتغل معاها غير أما يحبها».

كما تستضيف الحلقة أيضا الفنان محمد محمود في ظهور خاص يتحدث عن مشواره الفني حيث أكد قائلا « قضية عمري كله في المسرح»

كل هذا وأكثر في حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض اليوم الجمعة في الثامنة مساء وتقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب.