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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيمان أبو طالب: بهاء دويدار صنع لنفسه مكانا مميزا بين كتاب السيناريو

إيمان أبو طالب
إيمان أبو طالب

قالت الإعلامية إيمان أبو طالب ، إن السيناريست بهاء دويدار  من أشهر كتاب السيناريو صنع لنفسه مكانا مميزا بين كبار كتاب السيناريو فى مصر.

 

وأضافت "أبو طالب" خلال تقديم حلقتها ببرنامج بالخط العريض والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن أعمال السيناريست بهاء دويدار توجت أعماله الفنية فى مجال الكتابة وأصبحت علامات مضيئة فى الأعمال الوطنية والاجتماعية فى السنوات الأخيرة وقدم الجزء الأول من مسلسل الاختيار ، وحكايات بنات ، ورا كل باب حكاية ، العائدون .

يذكر أن برنامج بالخط العريض يعرض الجمعة من كل أسبوع من تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب ويذاع عبر فضائية الحياة . 

إيمان أبو طالب مسلسل الاختيار اجتماع حكايات بنات السيناريست الاختيار

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