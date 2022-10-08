إيمان أبو طالب: بهاء دويدار صنع لنفسه مكانا مميزا بين كتاب السيناريو

قالت الإعلامية إيمان أبو طالب ، إن السيناريست بهاء دويدار من أشهر كتاب السيناريو صنع لنفسه مكانا مميزا بين كبار كتاب السيناريو فى مصر.

وأضافت "أبو طالب" خلال تقديم حلقتها ببرنامج بالخط العريض والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن أعمال السيناريست بهاء دويدار توجت أعماله الفنية فى مجال الكتابة وأصبحت علامات مضيئة فى الأعمال الوطنية والاجتماعية فى السنوات الأخيرة وقدم الجزء الأول من مسلسل الاختيار ، وحكايات بنات ، ورا كل باب حكاية ، العائدون .

يذكر أن برنامج بالخط العريض يعرض الجمعة من كل أسبوع من تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب ويذاع عبر فضائية الحياة .