رئيس جامعة حلوان: توفير كافة أشكال الدعم اللازم لمستشفى الطلبة

تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مستشفى الطلبة ويأتي ذلك انطلاقا من اهتمام الجامعة الدائم بصحة طلابها وتقديم وتوفير كافة أشكال الدعم اللازم لمستشفى الطلبة الجامعى، وهو ما يأتي فى إطار سعي الجامعة الدؤوب لتوفير أقصى رعاية صحية وعلاجية للآلاف من طلاب الجامعة المترددين على مستشفى الطلبة الجامعى.

وخلال الجولة اطمأن رئيس جامعة حلوان على تواجد الأطباء ومتابعتهم للطلاب كما استمع إلى ملاحظات الطلاب وانطباعاتهم حول مستوى الخدمة الطبية .

وقد رافق سيادته خلال الجولة محمد ناصر أمين عام الجامعة، و هشام رفعت، و مها عبد الرحيم الأمناء المساعدين، الأستاذ طارق علي مدير عام مكتب الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، وبعض من السادة مديرى العموم.

وعلى صعيد آخر اجتمع الدكتور السيد قنديل الدكتور ناصر حمزاوى مدير مستشفى الطلبة بحضور الدكتور محمد فايز، والدكتور مصطفى شبانة نواب مدير المستشفى، وقد تم مناقشة كيفية تطوير مستشفى الطلبة واستغلال المباني الموجودة فى المدن الجامعية، وأوصى بوضع خطة سريعة لتطويرها لتقديم خدمات طبية للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المحيط بالجامعة.