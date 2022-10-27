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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للعام الخامس على التوالي.. تجارة عين شمس تنظم ندوة تعريفية بالمنح الدراسية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس


 

نظمت كلية التجارة جامعة عين شمس اليوم الأربعاء الموافق 26 اكتوبر الجاري  للعام الخامس على التوالي ندوة تعريفية ببرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة شيكاغو لعام 2022/ 2023 وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس وقد صرحت بذلك هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق الاتفاقية بالجامعة. 

 

وأوضحت انه حصل على هذه المنحة ١٥ طالبا وطالبة من كلية التجارة فى تخصصات كل من الأسواق المالية والاقتصاد والمحاسبة والتمويل خلال الأعوام السابقة .

 
وفى الختام قدمت هيام وهبه الشكر لادارة الجامعة ممثلة فى محمود المتينى و النواب على دعمهم المستمر والشكر لادارة الكلية ممثلة فى الأستاذ الدكتور عميد  الكلية والسادة اعضاء هيئة التدريس. كما قدمت الشكر لكل من دينا راشد منسق عام الاتفاقية من جامعة شيكاغو وهبة اسكندر ممثل مؤسسة ساويرس للتنمية على دعمهم الدائم للطلاب.

جامعة عين شمس تجارة عين شمس أعضاء هيئة التدريس الدراسات العليا Jobs Education

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