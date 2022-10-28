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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مدير معهد إعداد القادة: النشاطات أحد السبل لتكوين وبناء شخصية الطلاب

الدكتور كريم همام
الدكتور كريم همام

شهدت كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان انطلاق ثالث جولات أسرة من أجل مصر المركزية فى كليات القطاع الخارجي بالندوة التعريفية الخاصة بأنشطة الأسرة.

 

 وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و إشراف عام الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وانطلقت فعاليات الندوة بحضور الدكتورة ماجدة عفيفي وكيل كلية التربية الموسيقية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محسن سيد عميد الكلية السابق، الدكتور محمد عبد القادر أستاذ بكلية التربية الموسيقية، الدكتور أحمد إبراهيم نائب رائد الاسرة، الدكتور احمد فايز منسق الاسرة بالكلية  الدكتور أشرف ميمى منسق الأسرة بكلية التكنولوجيا والتعليم، الأستاذ ياسر الجبالي مسؤول الأسرة، الطالب إسلام بيومي المنسق العام للأسرة.

 

وقد أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إيمان الجامعة بضرورة دمج الطلاب بقضايا مجتمعهم، مبينا أهمية وضرورة المشاركة الطلابية التى تسهم فى زيادة انتماء وحب الطلاب لجامعتهم ووطنهم، وهذا يسهم فى تحقيق الخطة الاستراتيجية لمصر 2030، مشيرا إلي  أهمية النشاط الطلابي ودوره في تنمية مواهب الطلاب من خلال ممارسة الأنشطة الجامعية المثمرة.

 

ومن جانبها رحبت الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية بأسرة من أجل مصر وتواجدها فى رحاب الكلية، موضحة دور الأسرة فى تقديم أنشطة مثمرة وهادفة على مستوى الجامعة، مؤكدة أن الأنشطة مهمة جدا خاصة ان كلية التربية الموسيقية متميزة ومتخصصة حيث أن الأنشطة الطلابية داعم أساسي في تحقيق  التنمية المستدامة.

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كما أوضحت الدكتورة ماجدة عفيفى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن الطالب المتميز يكون ممارسا للأنشطة الطلابية وتميزه فى هذا النشاط تجعله بالفعل مميز فى الدراسة،  فوجود الطلاب داخل الأسرة تصقل وتبلور شخصيتهم.

 

وخلال كلمة الدكتور كريم همام رائد الأسرة المركزية ومدير معهد إعداد القادة أكد فخره بتواجده داخل كلية عريقة وأنه أمام طلاب مبدعين، طلاب كلية التربية الموسيقية الذي مثلوا طلاب مصر وأبدعوا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جامعة كفر الشيخ، وتطرق لتوضيح معنى أسرة مركزية، وأهمية النشاط الطلابي حيث يعد أحد السبل الحقيقية في تكوين وبناء شخصية الطلاب ليصبح قائد فعال، حيث تساهم الأنشطة فى مشاركة الطلاب في عمل مقترحات وخطط لتطوير الأنشطة وعرضها لتنفيذها على أرض الواقع.


وقد هدفت الندوة في الأساس لتعريف الطلاب بالأنشطة وأهميتها ، وتطوير الأنشطة بين الواقع والمأمول ، وكيفية زيادة الأنشطة الطلابية ومناقشة عمل مقر رئيسى داخل الكلية.

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