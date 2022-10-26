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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميدة كلية البنات تلتقي برئيس رابطة الخريجين بجامعة عين شمس

رابطة الخريجين بجامعة
رابطة الخريجين بجامعة عين شمس

حضرت اليوم الدكتورة ريم الكباريتي رئيس رابطة الخريجين بجامعة عين شمس والدكتورة مرفت عبد العال منسق رابطة الخريجين بكلية البنات مجلس كلية البنات اليوم الأربعاء الموافق ٢٦ من شهر اكتوبر ٢٠٢٢ بناءً على دعوة كريمة من الاستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية وذلك لتعريف أعضاء المجلس برابطة الخريجين .

حيث أن رابطة خريجي جامعة عين شمس هي أول رابطة رسمية معتمدة تستهدف دمج خريجي جامعة عين شمس من مختلف الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بغض النظر عن سنة التخرج، لتكون بذلك أكبر رابطة رسمية لخريجي الجامعة العريقة منذ نشأتها .
و توفر الرابطة لأعضائها العديد من الامتيازات والخدمات، فضلاً عن إتاحة الفرصة لكل حاملي عضوية الرابطة للتواصل مع زملاء الدراسة القدامى وكذلك أساتذتهم بما يسمح بتلاقي وتواصل الأجيال على اختلاف سنوات التخرج .
 

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و استعرضت الدكتورة  ريم الكباريتي الخدمات التي تقدمها الرابطة للخريجين و حرصها على التعاون مع كلية البنات لخدمة خريجيها وأشادت بدور الرابطة فى ملتقى التوظيف الذي أقيم داخل كلية الطب و  دور الرابطة الفعال فى توفير فرص عمل ، و أكدت على دور الرابطة فى تقديم نسب خصم للمشتركين فى الرابطة فى مستشفيات ومعامل تحاليل و فنادق و إقامة  رحلات ترفيهية داخل مصر وخارجها بالإضافة إلى شرح جميع نشاطات الرابطة .
و أوضحت أ.د ريم كيفية الاشتراك في الرابطة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بهم  .
فى نهاية المجلس رحبت أ.د أميرة يوسف عميد الكلية و أعضاء المجلس بالاستاذ الدكتورة ريم الكابريتى و أشادوا بالرابطة و الأنشطة التى تقوم بها الرابطة و حرص الكلية فى توعية طالبات الكلية خاصة الفرقة الرابعة بأهمية الرابطة و الاشتراك فيها.

الدكتورة ريم الكباريتى رئيس رابطة الخريجين جامعة عين شمس الدكتورة مرفت عبد العال كلية البنات

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