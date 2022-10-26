أخبار التعليم .. قرارات عاجلة بشأن مادة اللغة الإنجليزية لطلاب التعليم الفني.. وزير التعليم العالي عن الأسبوع العالمي للفرانكفونية: خطوة نحو تحقيق التنمية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

قرارات عاجلة بشأن مادة اللغة الإنجليزية لطلاب التعليم الفني

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لموجهي عموم اللغة الانجليزية بمديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على توحيد عدد حصص اللغة الإنجليزية بالتعليم الفني بجميع النوعيات الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي إلى 3 حصص فقط) وكذلك توحيد عدد الحصص بالتعليم المهني والمزدوج إلي عدد حصتين فقط .

وزير التعليم العالي عن الأسبوع العالمي للفرانكفونية: خطوة نحو تحقيق التنمية



افتتح الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي فعاليات الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور سليم خلبوس عميد الوكالة الجامعية الفرانكفونية .



طلاب مدارس القاهرة يلتزمون بالحضور رغم شائعات التأجيل وتقلبات الطقس.. صور

شهدت مدارس محافظة القاهرة اليوم الأربعاء انتظاما ملحوظا في حضور الطلاب والمعلمين في المدارس رغم التقلبات الجوية المفاجئة التي شهدتها مصر خلال الساعات الأخيرة.

الوزارة تنظم احتفالية "يوم المعلم" غدا .. وحجازي يعلن مفاجآت سارة للمدرسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم غدا الخميس الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ احتفالية "يوم المعلم" بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



ختام فعاليات المؤتمر الأول للإداريين بجامعة المنصورة



اختتمت فعاليات المؤتمر الأول للإداريين بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب ويحضور وكلاء الكلية الدكتورة غادة القنيشي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

القصة الكاملة لاهتمام الدولة بإنشاء مدارس جديدة في عهد الرئيس السيسي



شهدت مصر اهتماماً بالغاً بالتوسع في إنشاء المدارس، لتقديم تعليم أفضل للمصريين طوال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.