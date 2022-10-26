عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. قرارات عاجلة بشأن مادة اللغة الإنجليزية لطلاب التعليم الفني.. وزير التعليم العالي عن الأسبوع العالمي للفرانكفونية: خطوة نحو تحقيق التنمية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

 

قرارات عاجلة بشأن مادة اللغة الإنجليزية لطلاب التعليم الفني

 

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لموجهي عموم اللغة الانجليزية بمديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على توحيد عدد حصص اللغة الإنجليزية بالتعليم الفني بجميع النوعيات الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي إلى 3 حصص فقط) وكذلك توحيد عدد الحصص بالتعليم المهني والمزدوج إلي عدد حصتين فقط .

 

 

وزير التعليم العالي عن الأسبوع العالمي للفرانكفونية: خطوة نحو تحقيق التنمية

 


افتتح  الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي فعاليات الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و بحضور الدكتور  خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور سليم خلبوس عميد الوكالة الجامعية الفرانكفونية .


طلاب مدارس القاهرة يلتزمون بالحضور رغم شائعات التأجيل وتقلبات الطقس.. صور

 

شهدت مدارس محافظة القاهرة اليوم الأربعاء انتظاما ملحوظا في حضور الطلاب والمعلمين في المدارس رغم التقلبات الجوية المفاجئة التي شهدتها مصر خلال الساعات الأخيرة.

 

الوزارة تنظم احتفالية "يوم المعلم" غدا .. وحجازي يعلن مفاجآت سارة للمدرسين

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم غدا الخميس الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢  احتفالية "يوم المعلم" بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.


ختام فعاليات المؤتمر الأول للإداريين بجامعة المنصورة


اختتمت فعاليات المؤتمر الأول للإداريين بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب ويحضور وكلاء الكلية  الدكتورة غادة القنيشي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

القصة الكاملة لاهتمام الدولة بإنشاء مدارس جديدة في عهد الرئيس السيسي


شهدت مصر اهتماماً بالغاً بالتوسع في إنشاء المدارس، لتقديم تعليم أفضل للمصريين طوال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي وزير التعليم العالي جامعة المنصورة وزارة التربية والتعليم البحث العلمي محافظة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

يوم حزين على الدولار|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

قرار نهائي.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

اشتري الآن الجرام يبدأ من 750 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب

ترشيحاتنا

على خط المواجهة.. روسيا تفشل المخطط الأوكراني لسرقة الأسلحة

شكري ونظيره الجامبي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية| صور

وزير الصحة: لا يوجد عجز في أسرة العناية المركزة

الرئيس السيسي: العلم يتصدر أولوية التنمية المستدامة في مصر

أبرزها تكافل وكرامة| مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة محدودي الدخل

مجهودات مكافحة الإدمان.. تقديم خدمات علاجية لـ21 ألف مريض بالمناطق المطورة مجانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكله غريب .. دينا تكشف عن أحدث تصميماتها | شاهد

هبة قطب تكشف عن جملة تصيب الرجال بالخوف

لاعبو كمال أجسام القوات المسلحة يحصدون المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تكرم أوائل خريجى الجامعات المصرية

فيديو

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

هدخل فى علاقة نسائية.. تصرف منة عرفة لو أصبحت رجل لمدة يوم

ضبطته متلبسا بخيانتها مع فتاة.. ما سر تغير شكل دنيا بطمة| فيديوجراف

مصر مش هتضيع.. أهم ما جاء في مداخلة السيسي على التليفزيون المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ