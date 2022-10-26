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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب مدارس القاهرة يلتزمون بالحضور رغم شائعات التأجيل وتقلبات الطقس.. صور

انتظام الدراسة في
انتظام الدراسة في المدارس

شهدت مدارس محافظة القاهرة اليوم الأربعاء انتظاما ملحوظا في حضور الطلاب والمعلمين في المدارس رغم التقلبات الجوية المفاجئة التي شهدتها مصر خلال الساعات الأخيرة.

والتزم الطلاب والمعلمين بالحضور منذ الصباح الباكر في المدارس، و حضر الجميع طابور الصباح وقاموا بتحية العلم وترديد النشيد الوطني وتنظيم الإذاعة المدرسية ليبدأ اليوم الدراسي اليوم بشكل طبيعي رغم شائعات تعطيل الدراسة التي حاول البعض ترويجها مساء أمس بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الأمطار الرعدية التي ضربت سماء مصر بشكل مفاجئ.

وكان قد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة اليوم الأربعاء الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ بكافة المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة سوء الأحوال الجوية.

لا صحة لتعطيل الدراسة غدا 

 قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لـتعطيل الدراسة اليوم الأربعاء الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ بكافة المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة سوء الأحوال الجوية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على مسؤولية كل محافظ في تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه، طبقاً لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادر من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حيث أن هناك متابعة من قبل كل محافظة مع الهيئة على مدار الساعة، لمعرفة حالة الطقس، حتى يتسنى للمحافظ اتخاذ قراره، مُهييةً بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
المدارس الطلاب القاهرة مدارس سوء الأحوال الجوية Jobs Education

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