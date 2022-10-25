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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، حقيقة تعطيل الدراسة  غداً الأربعاء، بمدارس الجيزة بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس السيء بالمحافظة.

وأكد المصدر، أن أمر تعطيل الدراسة لم يحسم بعد، وأنه جار متابعة حالة الطقس مع هيئة الأرصاد لمعرفة النسبة العامة.

وأضاف المصدر أن قرار تعطيل الدراسة من عدمه في يد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

وشهدت محافظة الجيزة سقوط أمطار متفاوتة، ما بين خفيفة إلي متوسطة وغزيرة في بعض الأماكن بالمحافظة.

وتساقطت كميات كبيرة من مياه الأمطار بمناطق فيصل والهرم والطريق الصحراوي والرماية والمتحف المصري الكبير، وأمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق البراجيل وإمبابة وبشتيل وصفط اللبن والبحر الأعظم والمهندسين واوسيم والحوامدية وأطفيح.

ويتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود شفط مياه الأمطار حيث دفعت محافظة الجيزة بفرق ومعدات الشفط التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل والاحياء والمراكز للتعامل الفوري مع مياه الأمطار وسحبها.

يأتي ذلك من خلال الفرق المنتشرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري بمحافظة الجيزة.

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