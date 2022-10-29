بنتلي باكالار الفاخرة تصل للسماء بمفهوم جديد .. تفاصيل

تمتلك شركة بنتلي اسطولا ضخما من السيارات الفارهة، والتي تتمتع بقدرات فنية عالية الاداء، إلى جانب تجهيزاتها الداخلية، حيث تنال اعجاب الكثير من الاثرياء والمشاهير، ومن بين هذه الطرازات النسخة المميزة بنتلي باكالار.

وتتمتع السيارة بنتلي باكالار الفاخرة بتصميم خارجي انيق، ويبدو ان هذا التصميم يلعب دور البطولة في هذا الموضوع، حيث استمد احد ملاك تلك النسخة وهو رجل الاعمال الأمريكي كين ريتشي، من هذا التصميم كمصدر الهام لتصنيع احد الطائرات الخاصة التابعة لشركته.

سيارة بنتلي باكالار

حيث عمل مع بنتلي مولينر للتصميم للوصول إلى شكل خارجي مستلهم من السيارة، وتنفيذه من خلال الطائرة سيكورسكي 76 S المروحية، بالاضافة إلى نسخة الطائرة 650 G، مستخدمًا بعض اللمسات الخارجية المميزة، مع اللون الاخضر Julep.

سيارة بنتلي باكالار

وظهرت الطائرات بمقصورة داخلية انيقة تمتزج ببعض اللمسات المستوحاه من بنتلي باكالار الفاخرة، مع فرض للارضية بنقوش الالماس، وعدة ترقيات بملمس خشبي، بالاضافة إلى المقاعد المستوحاه من تلك النسخة، إلى جانب بعض اللمسات البرونزية ذات الملمس الحريري.

سيارة بنتلي باكالار

ويذكر ان السيارة بنتلي باكالار تم تصميمها عبر 12 نسخة فقط، بينما امتلك منها كين ريتشي نسخة تم تصميمها بحسب ذوقة وبعض الاختيارات الخاصة، حيث تمتعت بتشطيبات برونزية و لمسات حريرية، بالاضافة إلى جنوط رياضية ذات الوان ثلاثية، بقياس يبلغ 22 بوصة.

سيارة بنتلي باكالار

القدرات الفنية للسيارة بنتلي باكالار

تصل السرعة القصوى للسيارة بنتلي باكالار إلى 332 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الوصول من وضع السكون 0 لسرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 3.5 ثانية فقط، حيث تستمد قوتها من محرك ثنائي التيربو طراز W12، قادر على ضخ 650 حصانا، و 900 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 نقلات.