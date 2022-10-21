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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

أولى خطوات التحول الكهربائي.. بنتلي تتخلى عن محرك W12 | صور

صدى البلد

تستعد بنتلي لاستبدال محركها الأسطوري W12 بنظام هجين أكثر قوة، حيث ألمح ماتياس رابي رئيس قسم الهندسة في الشركة إلى أنه من المحتمل أن يعتمد على محرك V8، ويأتي ذلك في ظل خطط وجهود العلامة التجارية البريطانية لتوسيع أتناجها من السيارات الصديقة للبيئة والتخلي عن محركات الاحتراق مستقبلاً.

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بنتلي كونتيننتال 

صرح رابي لمجلة Autocar البريطانية عند إطلاق بنتلي بنتايجا الجديدة في كندا: "أريد أن تكون جميع سياراتنا الهجينة المستقبلية أكثر قوة من محرك W12 ، لا أريد تخفيض القوة".

 

تمتلك بنتلي ثلاثة أنظمة محركات هجينة حالية، كل منها يستخدم محرك V6 سعة 3.0 لتر، الخيار الأول والثاني بقوة 443 حصانًا و 456 حصانًا في بنتايجا، والثالث 536 حصانًا في فلاينج سبير، لكنها تعتبر أضعف مقارنة بمحرك W12 القوي، الذي يضخ قوة تصل الى 650 حصانا في كونتيننتال جي تي سبيد و 730 حصانا في سيارة Mulliner Batur محدودة الإنتاج.

بنتلي كونتيننتال 

وفي الوقت نفسه، تستخدم علامة بورشه التجارية الشقيقة مجموعة نقل الحركة الهجينة التي تجمع بين محرك كهربائي بقوة 134 حصانًا ومحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر من مجموعة فولكس فاجن، تضخ قوة تصل الى 671 حصانًا في كايين توربو إس إي هايبرد و 690 حصانًا في إصدار باناميرا، حيث يمكن أن يكون هذا بمثابة الأساس لخيارات مماثلة في سيارات بنتلي بنتايجا و كونتيننتال و فلاينج سبير.

 

أكدت قيامها بتجارب واختبار سيارات هجينة حالياً، حيث تخطط الشركة لزيادة عدد انتاجها من السيارات الكهربائية الهجينة بحلول 2025، وستكون البداية مع سيارة كونتيننتال الهجينة التي تم رصدها بواسطة عدسات التجسس.

 

 

بنتلي W12 محرك V8 بنتايجا Autocar بنتلي بنتايجا Continental فلاينج سبير

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