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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لمنتسبي جامعة حلوان الأهلية.. ننشر رابط للتواصل مع طلاب برنامج الرسوم المتحركة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أطلقت وحدة الدعم الإلكتروني بشئون الطلاب بجامعة حلوان الأهلية، رابط مخصص لطلاب برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وذلك في إطار تحقيق التواصل بين الجامعة والطلاب.

ويمكن لطلاب برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، الدخول على الرابط والحصول على كل المعلومات التي يرغبون في معرفتها عن الكلية والجدول الدراسية وكذلك يمكن من خلاله التواصل مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية والحصول على المقررات الدراسية، ويمكن للطلاب الدخول على الرابط من هنا والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلاله وهو:
http://app2.helwan.edu.eg/hnu/A-VE/

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وقد أجرى  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية لجامعة حلوان الأهلية لمتابعة انتظام الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣ يرافقه محمد ناصر أمين عام الجامعة، وعدد من  مديرى العموم.

واطمأن رئيس الجامعة على انتظام سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بجامعة حلوان الأهلية، واستقبال الطلاب الجدد الدارسين بكليات الجامعة المختلفة فى البرامج التي أتاحتها الجامعة لهذا العام.

وتفقد رئيس الجامعة كليات ومنشآت جامعة حلوان الأهلية، والمدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، كما التقى رئيس الجامعة بالطلاب، وأكد حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات والاحتياجات أثناء الدراسة.

وفي كلمته خلال الزيارة أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أن إتاحة الدراسة بالجامعات الأهلية يأتي من منطلق تطوير التعليم الجامعي وإعطاء الفرصة الأكبر إلى الطلاب للالتحاق بالكليات ذات البرامج المختلفة، من خلال جامعة حلوان الأهلية مؤكداً على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للجامعة، وحرصه على مصلحة الطلاب وتأهيلهم على أعلى مستوى لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

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