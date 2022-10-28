أخبار التعليم.. بتوجيهات الرئيس.. الجامعات الأهلية خطوة لتطوير التعليم العالي…. | قرارات جديدة من رضا حجازي لـ دعم المدرسين

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أطلقت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان معرض الخير الثالث بجامعة حلوان بالتعاون مع روتارى كايرو نيو تاون لطلاب وطالبات وموظفى الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

نظمت كلية التجارة جامعة عين شمس اليوم الأربعاء الموافق 26 اكتوبر الجاري للعام الخامس على التوالي ندوة تعريفية ببرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة شيكاغو لعام 2022/ 2023 وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس وقد صرحت بذلك هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق الاتفاقية بالجامعة.



رئيس جامعة بنها: نثمن جهود القيادة السياسية وما تحقق من مشروعات

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنهاوبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود عراقى المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذة شيرين شوقى أمين عام المجلس وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



بتوجيهات الرئيس.. الجامعات الأهلية خطوة لتطوير التعليم العالي

شهدت الجامعات المصرية تطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان أبرز الخطوات الهامة التي تم اتخاذها داخل منظومة التعليم العالي، هو إنشاء الجامعات الأهلية، والتي بفضلها أصبحت مصر تواكب الكثير من الدول من خلال هذه الجامعات حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أخر تصريحات له:" اشتغلنا في كافة القطاعات، خلصت جامعات لغاية 20 سنة جايين لقيت فكرة ونفذتها".



بـ توجيه رئاسي | قرارات جديدة من وزير التعليم لـ دعم المدرسين

بدأ الآن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلقاء كلمته في احتفالية يوم المعلم بفندق الماسة بمدينة نصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية الجديدة.

شهدت منظومة التعليم العالي تطور كبير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، من دعم وإعداد معامل تحاليل للمنتجات بالجامعات لتكون ذات مواصفات عالمية، حيث قدم الوزارة هذا الدعم من خلال وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي.