التعليم تعلن تفاصيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية الجديدة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية الجديدة.

قامت وزارة التربية والتعليم بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على وضع خطة متكاملة للتطوير والارتقاء بمهارات المعلمين لينعكس بشكل ايجابي على استيعاب ومهارات الطلاب في المدارس.

وقالت وزارة التربية والتعليم : ان المنصة ستتيح:

سهولة الحصول على التدريب في اي وقت واي مكان

شهادات تدريبية معتمدة

ملف تدريبي متكامل لكل معلم

دورات وبرامج تدريبية متنوعة

سهولة ادارة ومتابعة العملية التدريبية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن منصة التدريب والتطوير المهني تهدف إلي الارتقاء بمهارات المعلمين مما له من انعكاس مباشر علي النهوض بالمستوي التعليمي للطلاب والنهوض بالمنظومة التعليمية،تطوير دورات تدريبية جديدة ومتطورة تتماشي مع التطور المستمر في المنظومة التدريبية والمناهج الحديثة.

وأضافت الوزارة، أن المنصة تهدف إلي تشجيع المعلمين الي التعليم المستمر وإتاحة دورات إثرائية لكل معلم راغب في زيادة المعرفة، وصول التدريب لجميع المعلمين في جميع المحافظات في نفس الوقت، وتسهيل عملية التدريب والتطوير المهني للمعلمين، و تسهيل إدارة ومتابعة العملية التدريبية.

وبدأ منذ قليل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلقاء كلمته في احتفالية يوم المعلم بفندق الماسة بمدينة نصر

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في كلمته ان المعلم هو انسان صاحب فكر ورسالة يسعى لتحقيقها لخدمة وطنه

وقال وزير التربية والتعليم : في ضوء اهتمام القيادة السياسية للمعلمين نعلن عن عدة قرارات جديدة :

اطلاق مشروع انا المعلم وسند المعلم الشهر القادم تحت رعاية البنك المركزي لتقديم مزايا مادية للمعلمين

اطلاق مبادرة التنمية المهنية وتفعيل منصة التدريب

تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالتعاون مع الازهر الشريف

اطلاق مبادرة الرئيس لاعداد كوادر من الشباب لاعداد قادة للمدارس تبدأ باختيار ١٠٠٠ معلم ليكونوا مدراء للمدارس.

احتفالية يوم المعلم

احتفالية يوم المعلم

احتفالية يوم المعلم

احتفالية يوم المعلم

احتفالية يوم المعلم

احتفالية يوم المعلم

احتفالية يوم المعلم

احتفالية يوم المعلم