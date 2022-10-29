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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة أنيقة.. شيرى عادل تثير ضجة فى كتب كتابها

شيرى عادل
شيرى عادل

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صور عقد قران الفنانة شيري عادل، والفنان طارق صبري.

 

وظهرت  الفنانة شيري عادل، بإطلالة مثيرة وانيقة مرتدية فستان اوف وايت حمالات و لكن انسم بالقماش الشفاف و هو ما علق عليه الجمهور:" الفستان شفاف".

 

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ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

 

و اعتمدت الفنانة شيري عادل،  على ظهورها ببساطة و بدون تكاليف من خلال اختيارها ستايل بسيط ابرز ملامحها الحقيقة الجميلة.

 

وتصدر كل من الفنانة شيري عادل، والفنان طارق صبري، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد اعلان عقد قرانهما عبر السوشيال ميديا.

وحرص عدد من نجوم الفن، والجمهور على تهنئة شيري عادل  بهذا الخبر المفاجئ والسعيد، ومن المقرر ان يقيما حفل زفاف خلال الأيام القليلة القادمة.

 

 بالفنانة شيري عادل. وجرى تداول العديد من الأخبار تفيد ارتباطهما بشكل رسمي استعدادا للزواج، بعد ظهورهما سويا فى أكثر من مكان عام، كان أخرها حضورهما عرض مسرحية زقاق المدق للنجمة دنيا عبد العزيز.

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الفنان طارق صبري دنيا عبد العزيز الفنانة شيرى عادل ة شيري عادل

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