أول تعليق من شيري عادل بعد زواجها من طارق صبري.. شاهد

فى أول تعليق من الفنانة شيري عادل بعد عقد قرانها على الفنان طارق صبري أمس الخميس، نشرت شيري تهنئة للفنانة دينا عبد العزيز لهما معربة عن امتنانها الشديد لهذه التهنئة، كما قامت بإعادة نشر عدة تهانى من أصدقائها.



وحرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على تهنئة شيري عادل وطارق صبري بعقد قرانهما. ونشرت دنيا عبد العزيز صورة لها برفقة شيري و طارق و علقت قائلة : الف مبروك يا حبايبي ربنا يسعدكم يارب .

عقد الفنان طارق صبري، قرانه على الفنانة شيري عادل، خلال الساعات القليلة الماضية، لينتهي الجدل الذي تردد مؤخرا حول ظهورهما سوياً في أكثر من مناسبة.

ومن المفترض أن يتواجد طارق صبري، في الكويت لمشاركته كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان الكويت المسرحي.

قصة حب طارق صبري وشيري عادل

وبدأت قصة حب شيري عادل وطارق صبري منذ عدة أشهر حيث بدأ الثنائى فى الظهور سويا فى معظم المناسابات الإجتماعية سواء داخل مصر أو خارجها، إلى أن قام الثنائى بعقد قرانهما مساء أمس الخميس.



ومن المفترض أن يقيم الثنائى حفل زفاف ضخم خلال الفترة القادمة.