هاخد حقي منك ومن أشكالك.. أول رد من ريم البارودي على منتقديها

لفتت الفنانة ريم البارودي الأنظار بعد أحدث منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، حيث ظهرت في صور جديدة تفاعل معها متابعوها بشكل واسع.

وخلال المنشور، وجهت ريم البارودي رسالة حاسمة ردًا على أحد المنتقدين، إذ نشرت لقطات تتضمن ردودها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: «لن أتنازل أبدًا وهاخد حقي منك ومن أشكالك»، في إشارة إلى تمسكها بحقها وعدم تجاهل الإساءة التي تعرضت لها.

أعمال ريم البارودي

وعلى الصعيد الفني، كان من المقرر أن تشارك ريم البارودي في الموسم الدرامي لرمضان 2026 من خلال مسلسل “قبل وبعد” إلى جانب الفنانة مي عز الدين، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل عرض العمل، بسبب ضيق الوقت وعدم استكمال التحضيرات اللازمة قبل انطلاق الموسم.

ويحمل مسلسل “قبل وبعد” توقيع المؤلف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج مرقس عادل، فيما يواصل فريق العمل خلال الفترة الحالية استكمال التعاقدات مع باقي الأبطال تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبل