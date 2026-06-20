تعرف على مواعيد عرض وسعر تذكرةً مسرحية متولي وشفيقة

يواصل صناع مسرحية متولي وشفيقة، عرضها علي مسرح الطليعة بالعتبة، على مدار 3 أيام اسبوعيًا.

مسرحية متولي وشفيقة تعرض في تمام الساعة التاسعة مساءًا، أيام الخميس والجمعة والأحد، ويبلغ سعر التذكرة 42 جنيهًا.

مسرحية متولي وشفيقة من بطولة والفنانة الشابة يسرا المنسي في دور "شفيقة"، وتأليف: محمد علي ابراهيم وإخراج: امير اليماني.

قدّمت مسرحية متولي وشفيقة تجربة فنية مميزة، تعتمد على الإبهار منذ بدايتها وحتى نهايتها، حيث استطاعت أن تجمع بين الطابع التراثي والطرح المعاصر في معالجة درامية جديدة تحمل روحًا شعبية قريبة من الجمهور.

اعتمد العرض على إعادة تقديم الحكاية الشعبية الشهيرة التي سبق تقديمها على الشاشة من قبل، ولكن برؤية إخراجية حديثة، مزجت بين الغناء والاستعراض والتمثيل الدرامي، ما أضفى على العمل حالة من الحيوية والتنوع البصري على خشبة المسرح.