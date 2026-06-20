الإسماعيلية تعلن آخر موعد لتلقي طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة الخاصة

أعلنت الجهات المختصة في الإسماعيلية أن يوم 18 يوليو 2026 يمثل آخر موعد لتلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية الخاصة ببعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ووجهت الجهات المعنية نداءً إلى المواطنين بجميع المراكز والمدن والأحياء، ممن لم يتقدموا بطلبات التقنين حتى الآن، بسرعة التسجيل عبر المنصة الوطنية لتقنين الأوضاع، قبل انتهاء المهلة المحددة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكدت أنه في حال عدم التقدم بطلبات التقنين خلال الفترة المحددة، سيتم تحرير محاضر جنائية بشأن التعدي على أراضي أملاك الدولة الخاصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2019 المعدل لبعض أحكام قانون العقوبات، مع استرداد الأراضي وإزالة ما عليها.

وأوضحت الجهات المختصة في الإسماعيلية أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال:

حيث يمكن للمواطن متابعة جميع مراحل طلب التقنين، بدءًا من تقديم الطلب وحتى تحرير العقود وسداد المستحقات المالية المقررة طبقًا للقانون ولائحته التنفيذية.

وشددت الجهات المعنيةفي الإسماعيلية على أهمية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، تحت شعار : إحمى نفسك، إحمى أسرتك، قنن وضعك.