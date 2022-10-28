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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا يسعدكم ...دنيا عبد العزيز تهنئ شيري عادل وطارق صبري بعقد قرانهم

صدى البلد

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز  على تهنئة شيري عادل و طارق صبري بعقد قرانهم.

و نشرت دنيا عبد العزيز صورة لها برفقة شيري و طارق و علقت قائلة : الف مبروك يا حبايبي ربنا يسعدكم يارب .

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بعد استعدادهما للزواج.. صور رومانسية تجمع بين شيري عادل وطارق صبري

عقد الفنان طارق صبري، قرانه على الفنانة شيري عادل، خلال الساعات القليلة الماضية، لينتهي الجدل الذي تردد مؤخرا حول ظهورهما سوياً في أكثر من مناسبة.

ومن المفترض أن يتواجد طارق صبري، في الكويت لمشاركته كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان الكويت المسرحي.

قصة حب طارق صبري وشيري عادل 
حالة من الجدل سيطرت على الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية بعد انباء ارتباط الفنان طارق صبري بالفنانة شيري عادل. وجرى تداول العديد من الأخبار تفيد ارتباطهما بشكل رسمي استعدادا للزواج، بعد ظهورهما سويا فى أكثر من مكان عام، كان أخرها حضورهما عرض مسرحية زقاق المدق للنجمة دنيا عبد العزيز.


وحرص الثنائى على تهنئة دنيا عبد العزيز والتقاط الصور التذكارية معها وطرحها عبر صفحاتهما الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.

ولم يكن ظهورهما سويا فى مسرحية زقاق المدق هو الأول بل ظهر الثنائى منذ أيام فى دبي أثناء حضورهما احتفالية فنية هناك.

ارتباط شيري عادل وطارق صبري زواج طارق صبري وشيري عادل اعمال دنيا عبد العزيز

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