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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال يصدم الزملكاوية: مفيش بطولات تاني في عهد فيريرا.. فيديو

صدى البلد


قال رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق: "النادي الأهلي كان ممكن يكسب 4 أو 5-0 لو كورة طاهر محمد طاهر في أول الماتش دخلت جول، لما أحمد عبد القادر كلفت فيها حمزة المثلوثي لكن طاهر مكنش موفق".

علامة استفهام على أداء المثلوثي


وأضاف رضا عبد العال خلال برنامج “اللعيب” الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة “إم بي سي مصر”: "حمزة المثلوثي ثغرة في فريق الزمالك، ومش عارف الناس اللى بتقول أدائه تطور مع فيريرا تطور إزاي مش عارف هل هو بيطلع نار من فمه مثلًا".

 


وتابع رضا عبد العال: "النادي الأهلي استحق الفوز علي الزمالك لكن المباراة كانت ضعيفة فنيًّا من قبل الفريقين، وكولر كسر عنجهية وغرور وكبرياء فيريرا في المباراة من خلال إصرار وتركيز لاعبيه منذ بداية المباراة".


ولفت رضا عبد العال: "بعد فوز الأهلي بالسوبر اتعدل على طريق البطولات وهيكسب الفترة اللي جاية كل البطولات، وطول ما فيريرا موجود في الزمالك ننسى أن الزمالك يأخذ أي بطولات، فيريرا لما يغيب الحظ عنه مبيعرفش يكسب". 


ملخص مباراة السوبر المصري..

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فرحة جنونية لـ لاعبي الأهلي عقب التتويج بالسوبر المصري.. فيديو

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توتر فيريرا ولاعبي الزمالك قبل صافرة حكم لقاء السوبر.. فيديو

توج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 في تاريخه بعد تغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

أحرز هدف الأهلي الأول البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38 وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.

بدأ الزمالك الزمالك بتشكيل خاطئ نتج عنه أسيست زملكاوي وأثمر عن هدف أول سجله البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38.

فيريرا مدرب الزمالك اعتمد على الحذر الهجومي ودفع بثلاث لاعبين فى وسط الملعب كما أن إصابة أحمد فتوح ساهمت فى منح الأهلي أفضلية فى السوبر المصري.

السويسري مارسيل كولر حصد أول بطولة له مع النادي الأهلي فى السوبر المصري وانضم إلى قائمة المدربون الفائزون باللقب.

ونجح النادي الأهلي فى فك عقدة اللون الأزرق بعدما تغلب على نادى الزمالك فى مباراة السوبر المصري بهدفين دون رد.

 

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