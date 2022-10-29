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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرحة جنونية لـ لاعبي الأهلي عقب التتويج بالسوبر المصري.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد فرحة لاعبي الأهلي بعد الفوز على الزمالك والتتويج بلقب السوبر المصري الذي أقيم في الامارات أمس. 

وظهر لاعبي الأهلي بفرحة هيسترية عقب انطلاق صافرة حكم المباراة والاعلان عن التتويج بلقب السوبر المصري.

ملخص مباراة السوبر المصري..

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توتر فيريرا ولاعبي الزمالك قبل صافرة حكم لقاء السوبر.. فيديو

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بعد تتويج الأهلي بالسوبر.. شاهد أول تعليق من محمد شريف عبر انستجرام

توج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 في تاريخه بعد تغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

أحرز هدف الأهلي الأول البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38 وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.

بدأ الزمالك الزمالك بتشكيل خاطئ نتج عنه أسيست زملكاوي وأثمر عن هدف أول سجله البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38.

فيريرا مدرب الزمالك اعتمد على الحذر الهجومي ودفع بثلاث لاعبين فى وسط الملعب كما أن إصابة أحمد فتوح ساهمت فى منح الأهلي أفضلية فى السوبر المصري.

السويسري مارسيل كولر حصد أول بطولة له مع النادي الأهلي فى السوبر المصري وانضم إلى قائمة المدربون الفائزون باللقب.

ونجح النادي الأهلي فى فك عقدة اللون الأزرق بعدما تغلب على نادى الزمالك فى مباراة السوبر المصري بهدفين دون رد.

 

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