تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن ، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 620 شاحنة و 44 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 424 شاحنة و 32 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 196 شاحنة و 12 سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 ودليلة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وبريدج وايلة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1340 راكب بموانيها .