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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ميناء البحر الأحمر
ميناء البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن ، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 620 شاحنة و 44 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 424 شاحنة و 32 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 196 شاحنة و 12 سيارة  . 

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 ودليلة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وبريدج وايلة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1340 راكب بموانيها .

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