عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي المجاني على 2300 مواطن بالقافلة الطبية بفاقوس

قافلة طبية
قافلة طبية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قامت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية كفر الأشقم التابعة لمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، والتي أستمرت لمدة يومين ٢٧ _ ٢٨ اكتوبر ٢٠٢٢.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، ونجحت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢٣٤٣ مريض من أهالي القرية، بواقع ٣٩٠ مريض في تخصص الباطنة، ٦٢ مريض جراحة عامة، ٣٢٧ العظام، ٥١١ الأطفال، ١١٢ النساء والتوليد، ٢٦٤ الجلدية والتناسلية، ١٤ تنظيم الأسرة، ٢٣٩ أنف وأذن، ٢١٩ الرمد، وتم صرف العلاج اللازم لهم مجانا، وتحويل ٣٣ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمنسق القوافل بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الشرقية.

الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة الشرقية حياة كريمة الكشف الطبي المبادرات الرئاسية رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

بشرى سارة.. 600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة في هذه الحالة

إجازات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المدارس| تفاصيل

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي بسبب عمليات التجميل

35 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 29 اكتوبر 2022

بعد رفع الفائدة.. الرسوم الجديدة للسحب من ماكينات الصراف الآلي

لازم تخاف.. شوبير يهاجم فيريرا بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

العلاوات للجميع.. القومي للأجور يكشف موعد زيادة الـ 300 جنيه للقطاع الخاص| خاص

ترشيحاتنا

حاول الهروب من إيران لألمانيا.. حكاية جثة بطائرة ركاب في مطار فرانكفورت

السيسي: مصر حريصة على تطوير علاقات التعاون مع رجال الأعمال والشركات القطرية

الفريق أسامة ربيع: ارتفاع متوسط العبور اليومي لـ 68 سفينة خلال شهر أكتوبر

اجتماع خلال أيام لإعلان زيادة الحد الادني للاجور للعاملين في القطاع الخاص

ما هي ظاهرة الخلايا الرعدية التي تحذر منها الأرصاد الجوية؟

مع ملابسها.. رسالة انتحار غامضة من فتاة في الدقي وفنان يبحث عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد.. سالي عبد السلام تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

طبيبة تحذر من حمام الكريم والزيت والسيرم| كوارث أنتِ في غني عنها

سعر فستان إليسا في حفل موسم الرياض يثير ضجة| لن تتخيل

تخريج الدفعة الأولى لمأمورى الضرائب بالكلية الحربية للعمل لصالح وزارة المالية

فيديو

رفع المرتبات وتثبيت الكهرباء.. هدية السيسي للمواطنين لمواجهة الأزمة الاقتصادية.. فيديوجراف

مهر خرافي.. مروة راتب تشترط أن يكون زوجها خلوقا ووسيما وغنيا جدا

بوس الواوا.. هيفاء وهبي ترقص مع جمهورها بموسم الرياض

انخفاض الأسعار.. البنك المركزي ينحاز للمواطن بهذه القرارات| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ