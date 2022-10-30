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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

على طريقة اليخوت.. بنتلي تكشف النقاب عن مولينير ريفييرا الفارهة| صور

بنتلي مولينير ريفييرا
بنتلي مولينير ريفييرا

استطاعت شركة بنتلي عملاقة تصنيع السيارات الانجليزية، ان تكتب اسمها باحرف من ذهب وسط عالم الاثرياء والمشاهير، نسبة إلى اصداراتها ذات الطابع الفاخر، والتي تضم الكثير من عناصر الرفاهية، إلى جانب تصميمتها الخارجية المميزة.

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ويبدو ان اسطول بنتلي على موعد جديد من الطرازات الفاخرة، بعد ان كشفت النقاب عن نسختها الحصرية مولينير ريفييرا، المستوحاه من اطلالة اليخوت، والتي ستتوافر خلال بنتلي موناكو، حيث يتم تدشينها عبر 3 وحدات.

بنتلي مولينير ريفييرا

وتنطلق السيارة بنتلي مولينير ريفييرا بتصميم خارجي مميز، يعتمد على سقف مكشوف، وهيكل من ألياف الكربون المطلي، إلى جانب مقصورة داخلية انيقة المظهر كعادة سيارات بنتلي الفارهة، مع تقديمها بالاوان مستوحاة من ألوان البحار وهم أزرق كاريبي واللون أكوامارين، والازرق إيجة اللامع، بالاضافة إلى مقاعد من جلد الكنتارا والكتان، واللمسات الخشبية.

بنتلي مولينير ريفييرا

القدرات الفنية المحتملة لـ بنتلي مولينير ريفييرا

تشير بعض التقارير إلى أن السيارة بنتلي مولينير ريفييرا تتمتع بتجهيزات فنية محتملة تتضمن: محرك مزدوج التيربو طراز V8، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 542 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 769 نيوتن/متر.

بنتلي مولينير ريفييرا

وفي حالة أن تكون تلك القدرات الفنية ملازمة للسيارة بنتلي مولينير ريفييرا، فتشير التوقعات إلى حصولها على سرعة قصوى تصل إلى 319 كيلومتر في الساعة، بينما تتمكن من الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 خلال فترة زمنية تقارب الـ 4 ثواني.

بنتلي مولينير ريفييرا
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على طريقة اليخوت.. بنتلي تكشف النقاب عن مولينير ريفييرا الفارهة| صور

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