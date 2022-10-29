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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية.. ارتفاع ضحايا حادث التدافع أثناء احتفالات الهالوين إلى 146 قتيلا

ارتفاع ضحايا التدافع
ارتفاع ضحايا التدافع أثناء احتفالات الهالوين بكوريا الجنوبية

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث التدافع خلال احتفالات الهالوين في كوريا الجنوبية، إلى 146 قتيلا، حسبما كشفت السلطات المحلية.

وفي البداية أعلنت سلطات الدفاع المدني بكوريا الجنوبية مقتل العشرات وإصابة 150 في حادثة تدفع خلال احتفالات عيد الهالوين، حسب وكالة "يونهاب" الرسمية للأنباء.

وحاولت فرق الإطفاء إنعاش القلب والرئتين لما لا يقل عن 50 شخصا، بالقرب من فندق هاميلتون في منطقة إيتايون، وفقا للوكالة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى مشاركة عشرات الآلاف في أول احتفال بعيد الهالوين منذ سنوات، بعد تخفيف السلطات في كوريا الجنوبية القيود المفروضة بسبب "كوفيد-19".

من جهته، أمر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، بإرسال فريق طبي للطوارئ إلى المنطقة، ووجه بتجهيز أسرة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا، داعيا المسؤولين إلى اجتماع طارئ.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلامية من مكان الحادث، تدافع الآلاف في شارع ضيق خلال احتفالات عيد الهالووين في العاصمة سيول.

في حين أعلن الدفاع المدني تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية، وإرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.

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