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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جماعة الإخوان تحاول عمل فقاعة

مَنْ وراء شائعة وفاة الزعيم عادل إمام | فيديو

عادل إمام
عادل إمام

استعرض الكاتب الصحفي خالد البرماوي، أبرز القضايا التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال فقرة بورصة الكلام ببرنامج حديث القاهرة الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على فضائية القاهرة والناس.

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وعلق الكاتب الصحفي خالد البرماوي، على شائعة وفاة الزعيم عادل إمام، قائلا: "كان هناك مجموعة المنشورات عبر السوشيال ميديا بنفس الطريقة ونفس الصيغة والمعلومات".

وأشار: "المنشورات كلها تتحدث عن وفاة عادل إمام، ومعها أيضًا بعض التغريدات التي لها علاقة بـ11 نوفمبر"، موضحًا: "جماعة الإخوان تحاول عمل فقاعة".

وأوضح الكاتب الصحفي خالد البرماوي،: "الدكتور أشرف زكي أكد أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول وفاة الزعيم عادل إمام".
 

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