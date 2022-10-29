مَنْ وراء شائعة وفاة الزعيم عادل إمام | فيديو

جماعة الإخوان تحاول عمل فقاعة

استعرض الكاتب الصحفي خالد البرماوي، أبرز القضايا التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال فقرة بورصة الكلام ببرنامج حديث القاهرة الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على فضائية القاهرة والناس.



وعلق الكاتب الصحفي خالد البرماوي، على شائعة وفاة الزعيم عادل إمام، قائلا: "كان هناك مجموعة المنشورات عبر السوشيال ميديا بنفس الطريقة ونفس الصيغة والمعلومات".

وأشار: "المنشورات كلها تتحدث عن وفاة عادل إمام، ومعها أيضًا بعض التغريدات التي لها علاقة بـ11 نوفمبر"، موضحًا: "جماعة الإخوان تحاول عمل فقاعة".

وأوضح الكاتب الصحفي خالد البرماوي،: "الدكتور أشرف زكي أكد أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول وفاة الزعيم عادل إمام".

